Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für November 2024

Wassermann-Geborene können wahre Rebellen sein. Wie sich das mit dem Alltag vereinbaren lässt, kann das Sternzeichen in diesem Horoskop in Erfahrung bringen.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt ist die Zeit für angenehme Empfindungen wie Harmonie, stille Freude und Intimität. Erfreue Dich an der Verbundenheit mit lieben Menschen. Überprüfe Deine zwischenmenschlichen Beziehungen – bist Du noch in Harmonie mit Deinem Schatz? Achte darauf, denn Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen. Es wäre gut, wieder einmal Inne zu halten, um Klarheit über Dein Leben zu gewinnen. Du fühlst Dich hin- und hergerissen. Nicht nur in der Liebe, auch bei der Freizeitgestaltung seid Ihr auf einer Wellenlänge.

Gesundheit und Fitness

Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Der November könnte für sensible Menschen recht anstrengend sein. Übernimm Dich nicht und teile Deine Kräfte sorgfältig ein. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben Deine Stimmung und wirken sich positiv auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus. Deine gesundheitliche Konstitution ist überdurchschnittlich gut, und Dein Bedürfnis nach Veränderung lässt Dich nicht ruhen. Nutze Deine Kraft!

Beruf und Finanzen

Verschiebe wichtige Termine, später wirkst Du viel überzeugender. Du weißt genau, welche Register Du ziehen musst, um Dein Ziel zu erreichen. Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist Du aber derjenige, vor dem man sich fürchten muss. Du bist zu hektisch. Zeige beruflich mehr Gelassenheit und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen.