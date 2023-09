Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Oktober 2023

Dein kostenloses Monatshoroskop Wassermann für Oktober sagt Dir nicht nur die Zukunft voraus, sondern führt Dir mögliche Hürden in Deiner aktuellen Lebenssituation vor Augen. Erfahre, wie Du die Energie in Liebe, Gesundheit oder im Beruf wieder zum Fließen bringst.

Liebe und Partnerschaft

Du genießt zurzeit das Leben und vergisst dabei, dass Du nicht ungebunden bist. Spare Dir Deine Ablenkungsmanöver, Du bist durchschaut. Dein Schatz vermisst Deine Wärme, Zärtlichkeit und Nähe. Gehe mehr auf Dein Herzblatt ein. Dein Gegenüber möchte wissen, ob er oder sie noch die Nummer eins ist.

Gesundheit und Fitness

Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Versuche wieder einmal, Deine sportlichen Fähigkeiten zu reaktivieren. Die körperliche Betätigung tut Dir gut. Du musst jedoch aufpassen vor zu viel Fitnessprogramm, sonst powerst Du Dich zu sehr aus. Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Sei vorsichtig, es lauern Gefahren in jedem Lebensbereich.

Beruf und Finanzen

Du hast immer noch Kraftreserven, wo Andere schon längst das Handtuch geworfen haben. Das kannst Du wieder mal unter Beweis stellen. Freue Dich und teile Deinen Erfolg mit den Anderen. Du bist sehr wohl in der Lage, Dich beruflich flexibel zu bewegen. Sei selbstbewusst und mutig. Nur so kannst Du beruflich Eindruck schinden und damit einen Volltreffer landen. Setze all Dein Vertrauen in Dich selbst.