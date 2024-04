Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für April 2024

Jeder sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, dann kehrt die Harmonie wie von selbst zurück.

Ein Blick in Dein gratis Horoskop für Widder zeigt Dir neue Wege auf. Ob als Single oder in einer festen Partnerschaft: Nutze die Botschaften der Sternenkundler, um Deine Chancen optimal auszuloten.

Liebe und Partnerschaft

Der Liebeshimmel ist dunkel. Es klart in Kürze aber wieder auf. Dann solltest Du sofort zugreifen und endlich Nägel mit Köpfen machen. Heißer Flirt mit einer charismatischen Persönlichkeit! Dir wird etwas auf der zwischenmenschlichen Ebene bewusst. Es wäre wichtig, dass Du spontan agierst und nicht lange abwägst. Singles sollten Bewerber gut unter die Lupe nehmen.

Gesundheit und Fitness

Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an. Du fühlst Dich zwar gesundheitlich angeschlagen, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Von Kritik nicht herunterziehen lassen. Musik und Natur beruhigen.

Beruf und Finanzen

Irgendjemand scheint gegen Dich zu arbeiten. Strenge Dich an, härtester Einsatz wird am Ende belohnt. Kopf hoch! Bleibe auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn Dein beweglicher Geist bereits wieder im Reich des Unmöglichen umherwandert. Dein Arbeitseifer ist derzeit beispielhaft und überträgt sich auf Dein Umfeld. Zerstöre durch Unverstand nicht das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast.