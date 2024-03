Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für März 2024

Wo bist Du mit Deinen Gedanken? Das gratis Monatshoroskop für März weist alle im Sternzeichen Widder darauf hin, dass es keinen Sinn hat, sich nur auf die Irrtümer und Fehler der Vergangenheit zu konzentrieren. Wenn Du eine andere Zukunft haben möchtest, dann male Dir diese in den schönsten Farben in Dein Herz und beginne zu leben.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße. Jemand wartet darauf, Dich an die Hand zu nehmen. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum. Ein liebevoller Partner, eine überraschende Einladung, freue Dich!

Gesundheit und Fitness

Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf die Ernährung. Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr. Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt so richtig gut. Gönne Dir alles, was guttut. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich ernährst, da liegen noch kleine Reserven.

Beruf und Finanzen

Beruflich kannst Du Dich ruhig etwas hängen lassen. Du hast viel geleistet und man wird Dir nicht mehr allzu viel abverlangen. Im beruflichen Bereich sind die Aussichten stabil. Alles verläuft zu Deiner Zufriedenheit, auch wenn Du immer noch von Ängsten geplagt wirst. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst. Versuche wichtige Angelegenheiten noch schnell zum Abschluss zu bringen.