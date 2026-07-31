Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für August 2026

Unglaublich, was die Sterne alles über Dein Sternzeichen Widder zu wissen scheinen. Was genau, erfährst Du in Deinem Monatshoroskop Widder im August.

Liebe und Partnerschaft

Deine Bescheidenheit kommt gut an, genauso wie Dein Einfühlungsvermögen und Dein großes Herz. Wo aber bleibst Du selbst? Du hast etwas Gelassenes, in sich Ruhendes – das macht Dich interessant. Habe kein schlechtes Gewissen, wenn Du ab und zu einfach nichts tust und gemeinsam mit Deinem Schatz die Seele baumeln lässt. Die Planeten heizen jetzt richtig ein, und alles wird machbar – super für eine neue Liebe oder eine Auffrischung des Liebeslebens allgemein.

Gesundheit und Fitness

Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Achte auf eine abwechslungsreiche Ernährung. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Deine Waage zeigt Übergewicht an – jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also runter von der Gammelcouch und rauf aufs Rad!

Beruf und Finanzen

Lege Dich ins Zeug, es ist noch jemand mit im Rennen. Du machst Spaß auf Kosten anderer – das ist nicht fair. Du und Dein Arbeitsteam müssen etwas mehr Gas geben! Du hinterlässt derzeit einen Eindruck von Lustlosigkeit – warum?