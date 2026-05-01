Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für Mai 2026
In den Bereichen Gesundheit und Beruf solltest Du im Mai mit kleineren Schwierigkeiten rechnen. Du willst wissen, inwiefern? Dann schaue jetzt in Dein kostenloses Monatshoroskop für Widder!
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Widder
Zu viel Arbeit sorgt im Liebesleben von Widder für Spannungen und kann auch gesundheitliche Probleme verursachen. Beherzige die kosmischen Ratschläge aus dem gratis Horoskop für Widder und finde die richtige Harmonie zwischen Arbeit und Leben.
In welchem Lebensbereich der Mai laut Astrologen vielversprechend klingt, erfährst Du im Monatshoroskop für Widder.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Widder unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.
Liebe und Partnerschaft
Gib Dir selbst und auch Deinem Schatz mehr Freiraum. Die Zeit ist günstig, um partnerschaftliche Vorhaben zu verwirklichen und berufliche Schritte vertraglich zu regeln. Jetzt ist die Zeit der angenehmen Empfindungen von Harmonie, stiller Freude und Intimität. Erfreue Dich an der Verbundenheit mit lieben Menschen. Lasse Herz und Augen sprechen, das genügt vollkommen.
Gesundheit und Fitness
Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt richtig gut. Erlaube Dir alles, was guttut. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Gönne Deinem Magen einige Zeit Schonkost.
Beruf und Finanzen
Achte darauf, dass Du mit Deinen Aufgaben rechtzeitig fertig wirst. Erfolg kommt nicht von allein, man muss auch den entsprechenden Einsatz bringen. Der Druck kann Dir allmählich zu viel werden. Du spürst die Anforderungen und Verpflichtungen und das macht Dir zu schaffen. Du entwickelst Dich in eine völlig neue Richtung und schlägst wirklich neue Wege ein. Dein Umfeld ist davon sichtlich begeistert.
Titelfoto: 123RF/pumpking