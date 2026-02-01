Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für Februar 2026

Monatshoroskop Widder: Der Blick in die Sterne zeigt Dir ein mögliches Bild Deiner Zukunft. Besiegelt ist Dein Schicksal aber auf keinen Fall – Du hast es in der Hand, ob sich Dein Liebesleben, Deine berufliche Situation und Deine Gesundheit verbessern.

Liebe und Partnerschaft



Verleihe doch Deinen Gefühlen einmal offenen Ausdruck. Gehe beschwingt und heiter durch das Leben, das wird Dir richtig guttun. Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft, und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Nur wenn Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin vertraust, lässt Du Dich erotisch aus der Reserve locken. Dein innerliches Glücksgefühl stärkt Deine Ausstrahlung. Du kommst richtig gut an!

Gesundheit und Fitness

Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab - immer nur für andere! Deine Stimmung ist stabil und positiv. Du neigst allerdings dazu, Dir zu viel zuzumuten. Kleine Pausen sind kein Zeichen von Schwäche.

Beruf und Finanzen

Es fällt Dir in dieser Woche schwer, die Arbeit konzentriert zu erledigen, weil ständig etwas dazwischenkommt. Halte durch! Unverhoffte Ereignisse machen es Dir leicht, neue Ideen weiterzuentwickeln. Du bist nur dann erfolgreich, wenn Du Dich bewusst vordrängst, Dich wichtig machst und von Dir hören lässt. Also tritt in den Vordergrund! Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen, überwinde Dich.