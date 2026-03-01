Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für März 2026
Wo bist Du mit Deinen Gedanken? Das gratis Monatshoroskop für März weist alle im Sternzeichen Widder darauf hin, dass es keinen Sinn hat, sich nur auf die Irrtümer und Fehler der Vergangenheit zu konzentrieren. Wenn Du eine andere Zukunft haben möchtest, dann male Dir diese in den schönsten Farben in Dein Herz und beginne zu leben.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Widder
Widder-Frau und Widder-Mann sind dazu aufgerufen, weniger mit ihrem Schicksal zu hadern und sich von dieser negativen Energie zu befreien.
Kein erfüllter Lebensweg ist eine gerade Linie, denn auf Umwegen trifft man interessante Menschen, macht spannende Erfahrungen und erweitert den Horizont des Möglichen. Lasse Dich vom gratis Horoskop für Widder inspirieren und bringe Dein Leben qualitativ auf ein höheres Level.
Monatshoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.
Liebe und Partnerschaft
Dein Beziehungsbarometer weist auf ein deutliches Hoch hin. Du verspürst den Wunsch, ein Eifersuchtsdrama vom Zaun zu brechen. Schieße dabei auf keinen Fall über das Ziel hinaus. Das könnte böse enden. Die Liebesplaneten strahlen hell und werden auch Dir die Zeit versüßen. Du erlebst wunderbare und bemerkenswerte Momente. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.
Gesundheit und Fitness
Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein, im Job ist im Moment nichts zu holen. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand.
Beruf und Finanzen
Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig. Du bist schlagfertig und wach. In einer Gesprächsrunde überzeugst Du durch treffende Argumente. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten. Deine Intuition ist jetzt wach und Ideen fliegen Dir zu. Baue Vorurteile ab! Im Hinblick auf Deine geschäftlichen Angelegenheiten solltest Du Dich zurückhalten. Man versucht, Dich aufs Glatteis zu führen. Plaudere keine Geheimnisse aus.
Titelfoto: 123RF/araraadt