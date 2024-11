Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für November 2024

Es steht so einiges in den Sternen geschrieben, was das Tierkreiszeichen Widder betrifft. Astrologinnen und Astrologen haben die Botschaften im Monatshoroskop Widder für November niedergeschrieben.

Liebe und Partnerschaft

Mit Deiner neuen Eroberung wird es Dir garantiert nicht langweilig. Momentan läuft alles genau nach Deinem Geschmack. Es warten gefühlvolle Stunden und ein Hauch von Leidenschaft auf Dich. Dein Schatz ist sehr traurig – frage nach dem Warum und tröste ihn. Langweilig wird es in Deinem Liebesleben sicher nicht. Ab und zu kann es sogar recht turbulent werden. Aber übertreibe es nicht.

Gesundheit und Fitness

Sorge dafür, dass Du neben der vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Lege öfter mal eine Pause ein und vermeide anstrengende Aktivitäten. Dein Energielevel steigt nur langsam, also überfordere Dich nicht, vor allem nicht bei Deinem Laufpensum.

Beruf und Finanzen

Du beweist Deinen Vorgesetzten aktuell Dein Geschick, und auch mit den Kollegen läuft alles nach Plan. Mache weiter so und der Erfolg wird nicht lange auf sich warten lassen. Mache einfache Dinge nicht komplizierter als nötig. Gewinne mehr Vertrauen in Dich selbst, in die Situation und ins Leben. Geschäftliche Verhandlungen laufen zwar gut, aber es kann zu Verzögerungen kommen – bleibe gelassen! Deine Idee sorgt am Arbeitsplatz für viel Gesprächsstoff.