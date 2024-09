Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für September 2024

Die Sternbilder und Planetenkonstellationen halten einige Tipps für das Tierkreiszeichen Widder parat. Was genau, erfährst du hier im kostenlosen Monatshoroskop Widder für September.

Dein persönliches Horoskop für Widder bietet Dir sinnvolle Ratschläge, wie Du Deine Zukunft gestalten kannst. Es steht eine Richtungsentscheidung an? Besser erst nachsehen, was die Planeten und Sterne sagen.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz macht Dich glücklich, wenn er Deine Ideen und Visionen versteht. Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutzt Du jede Chance. Niemand und nichts kann Dich jetzt bremsen. Du steckst voller Ideen, Gefühle und Tatendrang. Alles will auf einmal aus Dir heraus. Andererseits bleibst Du auch ruhig und besonnen, vielleicht sogar ernst und verschlossen. Es gibt kein Hochgefühl, aber solide Beständigkeit.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden. Du solltest Dich mal wieder vom Arzt so richtig durchchecken lassen. Das beruhigt und Du fühlst Dich wieder leicht und unbeschwert. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmbare Art unwohl.

Beruf und Finanzen

Dein Tief ist überstanden und Du läufst zu Hochformen auf. Im Beruf ergeben sich durch Deinen ausgeprägten Unternehmungsgeist neue Chancen. Vielleicht haben doch die anderen recht, wenn man Dich für einseitig und stur hält? Du solltest darüber nachdenken und eine Kleinigkeit verändern. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein. Ein bisschen mehr Fairness im Umgang mit Kollegen würde Dir ganz gut stehen. Langsam trägt Dein Verhalten zu einem unangenehmen Betriebsklima bei.