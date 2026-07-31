Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für August 2026

Die Zeit ist reif, um sich ausgiebig um den eigenen Körper und die Gesundheit zu kümmern und auch in Sachen Partnersuche sollte man sich genügend Zeit nehmen. Was Dir sonst im Moment noch guttut und worauf Du dringend mehr achtgeben solltest, verrät Dir das kostenlose Monatshoroskop für Zwillinge im August.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Dir doch nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Gerade jetzt hast Du eine super sinnliche Ausstrahlung. Du bist frei von Emotionen und sehr sicherheitsbewusst. Tolle Liebestage liegen vor Dir. Mache das Schönste aus dieser gemeinsamen Zeit. Es ist jetzt eine Phase für angenehme Geselligkeit statt flotter Partys, für teilnahmsvolle Gespräche statt kontroverser Diskussionen.

Gesundheit und Fitness

Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut. Versuche, schnell mit Deinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Dein körperliches Befinden ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Deine guten Vorsätze, endlich etwas für Deine Gesundheit zu tun, hast Du längst wieder vergessen – was soll's, man darf auch mal schwach werden. Bewege Dich, egal wie – treibe unbedingt mehr Sport.

Beruf und Finanzen

Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt. Schiebe nichts auf, was gleich erledigt werden kann. Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick, und mit den Kollegen läuft alles nach Plan. Nur weiter so – der Erfolg wird Dir entgegenkommen. Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige klare Grenzen.