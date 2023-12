Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Dezember 2023

Die Sterne raten Zwillinge im Dezember in Liebe, Gesundheit und Beruf dazu, Energie einzusetzen und Ausdauer zu zeigen. Das wird nicht nur in der Partnerschaft Eindruck machen. Weitere komische Tipps hält das kostenlose Monatshoroskop für Zwillinge für Dich bereit.

Wie die Astrologie Deine aktuelle Sternenkonstellation in Bezug auf Deine Lebenssituation deutet und welche Handlungsempfehlungen die Sternenkundler daraus ableiten können, steht im gratis Horoskop für Zwillinge.

Liebe und Partnerschaft

Denke daran, Dein Gegenüber denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du das tust. Nur in ruhigen Gesprächen kannst Du ein Problem lösen. Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst in den siebten Himmel der Liebe. Eine unerwartete Begegnung bringt Unruhe, aber auch viel frischen Wind.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Keiner setzt Dich unter Druck, Du malst nur in Gedanken falsche Bilder, das belastet.

Beruf und Finanzen

Man bescheinigt Dir gute intellektuelle Fähigkeiten, globales Denkvermögen und eine super Kommunikationsbegabung. Nicht so schnell aufgeben, wenn Du mal Widerstände spürst. Du bist jetzt voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken. Bei geistiger Arbeit bist Du ausdauernd und leistungsfähig. Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft!