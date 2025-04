Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.4.2025

Was halten die Sterne für Dich bereit? Finde Deine Tagesaufgabe mit Deinem kostenlosen Horoskop vom heutigen Dienstag (15. April) heraus.

Die Kraft, die Zukunft zu gestalten, liegt in Dir. Das Universum fordert Dich heraus, das Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Du stellst Deine Partnerschaft ab und zu in Frage. Vielleicht solltet Ihr die Kommunikation insgesamt verbessern und einmal richtig reden. Einem ewigen Schlaumeier schneidest Du ganz energisch das Wort ab.

Frische Deine Kräfte durch Entspannungsphasen regelmäßig auf. Niemandem ist gedient, wenn Du nur arbeitest und Dich dabei verausgabst. Kunst, Geselligkeit, alles was viel Freude bereiten kann, sollte jetzt ins Auge gefasst werden. Du schwebst jetzt auf einer Wolke der Leichtigkeit.

Ein Flirt macht Deinen Schatz so richtig eifersüchtig, übertreibe es also nicht! Ein Flirt berührt Dich aber auch mehr, als Du es wahrhaben willst.

Keine Sorge, Du erreichst Dein Ziel, aber musst Du wirklich Tag und Nacht daran denken? Sei doch nicht so verkrampft, habe lieber mehr Vertrauen! Hüte Dich davor, wegen Lappalien in die Luft zu gehen.

Es weiht Dich jemand in einen Plan ein, der Dir Unbehagen bereitet. Lehne dankend ab und lasse Dich nicht beeinflussen. Wegen Deiner emotionalen Wärme und Deiner Aufmerksamkeit wirst Du sehr geschätzt.

Wenn Du so weiter machst, hat Eure anstrengende Zweisamkeit keine Chance mehr. Vorsicht ist geboten, Du bist total aus dem Gleichgewicht gekommen.

Mache Dich jetzt von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln frei. Es herrscht derzeit unterkühlte Stimmung. Versprich Dir also von Deinen Erwartungen nicht zu viel, sondern ziehe Dich besser zurück.

Wenn in Deiner Beziehung etwas fehlt, solltest Du Deinen Partner darauf ansprechen. Du bist zäh und stark und willst Dich immer in die erste Reihe drängen. Das Glück auf Kosten anderer währt in der Regel nur sehr kurz.