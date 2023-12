Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.12.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 26.12.2023. © 123RF / svetlanacherruty

Jedes Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische - ist an diesem Tag mit dem eigenen Liebesleben beschäftigt, denn die Sternenkonstellation, Mondenergien und Planetenbewegungen verändern die Stimmung in Partnerschaft und Liebesdingen.



Werden Dir Deine aktuelle Lebenssituation und die Gefühle zu viel, dann gehe in Beziehung zu Dir selbst. Was wünscht sich Dein Herz? In stiller Nacht hörst Du auch die leiseste Stimme in Deinem Inneren, welche Dir verborgene Sehnsüchte zuflüstert.

Denke daran: Wer Liebe, Glück und Zufriedenheit allein auf den materiellen oder körperlichen Besitz konzentriert, beschränkt sie, denn sie sind so unendlich wie das Universum selbst.

Lasse Deine eigenen Grenzen hinter Dir und erkenne, welche Möglichkeiten das Leben Dir bietet.