Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.10.2023

Horoskop heute, Dienstag 28.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Nutze jeden Tag im Leben, als ob es der letzte wäre. Ob Dein Liebesleben heiße Überraschungen bereithält oder im Beruf spannende Veränderungen anstehen, weiß Dein kostenlose Tageshoroskop vom 28. Oktober. Das Horoskop von heute verrät Dir mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 28.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 28.10.2025. © 123RF/tiero Wer sein Schicksal in die eigene Hand nehmen will, sollte auch mal die Perspektive ändern. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Jedes Sternzeichen, das auf der Suche nach dem großen Glück ist, muss auch mal einen Umweg in Kauf nehmen. Denn ob der Wind für eine harmonische Zukunft gerade gut steht, liegt nicht immer in unseren eigenen Händen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.10.2025 Mit Mut und Geduld wird die Energie bald wieder fließen und Deine Gefühle erscheinen klarer. Hör auf Dein Herz und nutze das Horoskop für Dein Sternzeichen als Quelle der Inspiration.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere Horoskope für jedes Sternbild zum Stöbern findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Eine wichtige Nachricht kann im Geschäftsleben die rettende Hilfe bringen. Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du hast immer wieder sofort einen guten Durchblick und schaffst es problemlos, gegebene Zusammenhänge transparent darzustellen. Wenn Du vor Wut explodierst, versteht in Deiner Familie keiner warum, denn es waren viele kleine Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Viele Singles kann jetzt der Liebesblitz treffen. Sprühend, charmant und einfühlsam bist Du bereit für die große Liebeserklärung. Richtig zauberhaft! Du kannst jetzt gedanklich aus dem Vollen schöpfen, hast gute Einfälle zur Lösung Deiner Probleme und zu deren Überwindung.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Deine tiefgehenden Gefühle werfen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Doch es besteht die Gefahr, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Deine kühle Ausstrahlung dient Dir oft dazu, die Tiefe Deiner Gefühlswelt zu verstecken; nicht zuletzt, weil Du Dich selbst davor fürchtest. Sachlichkeit ist kaum zu haben. Lass Dich inspirieren, aber gib keine Versprechen ab. Achtung vor Täuschungsgefahr und Falschheit!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mit klaren Zielvorstellungen verschaffst Du Dir am Arbeitsplatz Respekt. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Lege Dich ins Zeug, es ist noch jemand mit im Rennen. Du kannst eine gute Lösung für ein finanzielles Problem finden.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Für einen Fehler wird Dich niemand verurteilen, wenn Du ihn Dir selbst eingestehst. Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wirf nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn eine Beziehung nicht so läuft, wie Du es Dir wünscht. Sprich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Voller Abenteuerlust stehst Du in den Startlöchern. Wenn Dein Schatz jetzt nicht erkennt, was in Dir steckt, dann tut es sehr bald ein anderer.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand versucht krampfhaft, Dich zu erobern, doch es ist reizlos. Ab sofort kann es deutlich bergauf gehen. Du hast nicht nur den Überblick, sondern auch die nötige Konzentrationsfähigkeit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Reagiere auf ein Angebot möglichst schnell, aber auch überlegt. Bei dieser Venuskonstellation knistert es ja förmlich vor Erotik.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März