Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 31.10.2025

Was sagen die Sterne über Dein Schicksal am 31. Oktober? Dein kostenloses Tageshoroskop für morgen weiß, ob es Grund zum Gruseln oder zur großen Freude gibt.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 31.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 31.10.2025. © 123rf.com/opicobello Ob Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Jeder Mensch spürt die Energie der Sternenkonstellationen auf seine ganz eigene Art und Weise. Wie beeinflussen die Planetenbewegungen und Mondenergien Dein Sternzeichen? Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.10.2025 Der Hobby-Astrologe interessiert sich nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern möchte erforschen, was die Zukunft bringen könnte. Mit ein paar kosmischen Tipps aus dem Reich der Astrologie geht es in der Liebe vielleicht bald wieder bergauf.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen, Deine Bodenständigkeit wackelt. Ehrgeiz und Zuversicht ebnen Dir die Wege zu beruflichen Erfolgen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Ein Familientreffen ist schon längst überfällig. Vermeide Stress und ernähre Dich gesund.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Kaum ist eine Aufgabe erledigt, kommt die nächste Herausforderung auf Dich zu. Rede nicht um den heißen Brei, sondern sage klar, was Sache ist.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Denk daran, ein Lächeln öffnet Türen und Tore. Gib es auf, die Härte vorzutäuschen, die Du nicht hast. Es gibt immer mehrere Wege, um ans Ziel zu gelangen. Zu Dir passt die sanfte Art.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Deine Qualitäten als Tröster sind mehr denn je gefragt. Du musst für Deine Familie oder für jemanden aus Deinem engsten Umfeld da sein. Du setzt falsche Signale. Dein Schatz versteht nicht, was Du überhaupt willst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn es im Job kriselt, dann lass Dich auf keinen Machtkampf ein. Du brauchst viel Zeit für Dich, um Deinen Gedanken nachzuhängen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Vielleicht verwirklicht sich für Dich als Waage bald Dein Traum von romantischer Sinnlichkeit. Die Zeichen dafür stehen sehr günstig. Dein Glücksbarometer erreicht Spitzenwerte. Jetzt heißt es zugreifen, in allen Lagen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du entfaltest Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Überprüfe alles genau. Bemühe Dich weiter, sonst wenden sich Deine Freunde ab.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Geh finanziell kein Risiko ein, es drohen herbe Verluste. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Bei Dir geht immer die Pflicht vor und genau das zahlt sich aus. Mit einem Ziel vor Augen bist Du von niemandem mehr zu bremsen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Eine starke Mondphase macht Dich anfällig für eine ganz tiefe Gefühlsebene. Du bist jetzt in der Lage, Differenzen in Deinem Umfeld aus dem Weg zu schaffen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März