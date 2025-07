Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.7.2025

Lasse die Astrologie Dein Leben bereichern. Die Astro-Tipps im kostenlosen Horoskop heute am Dienstag, dem 29. Juli, können auch Deinem Sternzeichen kostbare Inspiration schenken.

Ob die Sterne es aktuell in der Liebe, dem Beruf oder der Gesundheit gut mit Dir meinen, weiß Dein gratis Horoskop.

Kosmischen Beistand für Dein individuelles Sternzeichen gibt es auch in diesen Horoskope n :

Du bist ungern allein und legst großen Wert auf gemütliche Abende mit Freunden. Eine Neuigkeit am Arbeitsplatz kann Dich in helle Aufregung versetzen.

Verteidige Deinen Standpunkt und lass Dich nicht unterbuttern. Man setzt großes Vertrauen in Dich und ein Gönner steigert Deinen Erfolg. Trotzdem bist Du unzufrieden und immer noch auf der Suche nach mehr.

Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich und Harmonie wird nun großgeschrieben. Eine persönliche Glanzleistung lässt Dich plötzlich im Rampenlicht erstrahlen.

Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Durch offene Zwiegespräche wird beiden bewusster, was Ihr wirklich wollt.

Ein bisschen mehr Fairness im Umgang mit Kollegen würde Dir ganz gut stehen. Langsam trägt Dein Verhalten zu einem unangenehmen Betriebsklima bei. Es knistert in Deinem Liebesleben. Genieße diese wunderbare Zeit und konzentriere Dich voll auf Deine Partnerschaft.

Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Es wird anstrengend - stell Dich auf Mehrarbeit ein.

Wenn Du immer nur an die Zukunft denkst, verpasst Du die Gegenwart. Schätze die Situation jetzt richtig ein und nutze Deine Chancen. Jupiter macht Dich umgänglicher, Du willst nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand.

Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden. Du musst Dir nicht die ganze Arbeit auflasten, bitte um Hilfe!

Hab Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, denn das wirkt beruhigend. Einer Deiner Pläne geht auf, also bleib beruflich am Ball.