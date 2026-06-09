Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.6.2026
Finde Deinen Weg: Im kostenlosen Horoskop für heute erfährst Du, ob Deinem Sternzeichen große Erfolge in der Liebe und im Beruf bevorstehen oder ob Du momentan besser einen Gang zurückschalten solltest.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 9.6.2026
Aktuell ist eine gute Zeit, um über sich selbst hinauszuwachsen. Sei es im Miteinander mit Deinem Schatz und in anderen Beziehungen, im Beruf oder finanziell.
Alles, was Du dafür tun musst, ist, mit einem offenen Geist und einer positiven Erwartungshaltung dem Unbekannten gegenüberzutreten. Was Dir die Zukunft bringt, ist ungewiss. Doch schon aus der Vergangenheit hast Du viele Lehren fürs Leben sammeln können, die Dir jetzt bei der Entscheidungsfindung helfen.
Auch das Tageshoroskop für den 9. Juni bietet Dir und Deinem Aszendenten eine persönliche Botschaft, die Dich dabei unterstützen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die Tierkreiszeichen Löwe, Schütze, Widder, Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebs, Zwillinge, Fische, Skorpion, Wassermann und Waage erfahren auf diesem Weg, was ihnen die Sterne des Universums durch ihr Horoskop mitteilen möchten.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Weitere inspirierende Botschaften der Astrologie schenken Dir die weiteren Horoskope:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Jetzt ist die Zeit der angenehmen Empfindungen von Harmonie, stiller Freude und Intimität. Erfreue Dich der Verbundenheit mit lieben Menschen. Bei beruflichen Entwicklungen musst Du mit Verzögerungen rechnen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Du stellst hohe Ansprüche und klare Forderungen. Es bieten sich so viele Möglichkeiten, Dich zu vergnügen. Überlege, wer von Deinen Lieben oder Freunden daran beteiligt sein soll.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Erwarte nicht, dass ein Freund für Dich die Kohlen aus dem Feuer holt. Eine klärende Aussprache wird alles, was hemmend war, aus dem Weg räumen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Es geht Dir zurzeit einfach blendend. Entschlossen nimmst Du die Geschicke in Deine Hand. Du beobachtest gut, ziehst die richtigen Schlüsse und bewegst Dich langsam vorwärts.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Ein Treffen mit der neuen Liebe verläuft ganz nach Wunsch. Es ist nötig, Dich mit einem Gegner auseinanderzusetzen.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlaff. Finanziell solltest Du Dich jetzt erst noch etwas bedeckt halten.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Hast Du immer noch nicht begriffen, dass Dein leichtsinniger Umgang mit Geld Dich ruiniert? Deine Ausstrahlung ist umwerfend! Du solltest rausgehen und Deinen Charme versprühen. Wunderbare Liebestage erwarten Dich.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du hast die komplette Aufmerksamkeit Deiner Partner auf Deiner Seite. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Du Dir auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezweckst?
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrierst und präzise formulierst. Orientiere Dich, nutze Deine Chance. Du profitierst von den Schwächen der anderen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Ein netter Besuch wird Dich heute überraschen und Abwechslung in den Alltag bringen. Freue Dich und nimm das Gute an. Erotische Höhenflüge und Glücksgefühl pur sind keine Wunschträume mehr.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Eine gute Zeit, um eine Kurskorrektur in Deinen Lebenszielen vorzunehmen. Wenn Du meinst, Du durchschaust Deinen Partner, bist Du auf dem Holzweg.
Titelfoto: 123rf/swkunst