Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.6.2026
Ist Dir eine Laus über die Leber gelaufen oder sind die Sterne für Deine Gefühle verantwortlich? Erfahre alles über Liebe, Freundschaft, Geld, Beruf und Gesundheit im gratis Horoskop heute!
Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 10.6.2026
Wer gen Himmel schaut und auf die Astrologie vertraut, könnte Spannendes entdecken und vielleicht sogar sich selbst ein bisschen besser verstehen.
Denn die Sterne verraten, was oder wer Dir gerade die Stimmung vermiest oder Dich zu Höhenflügen bewegt. Die Erkenntnisse der Sterndeutung stehen schwarz auf weiß in Deinem kostenlosen Tageshoroskop - und zwar für alle Tierkreiszeichen:
Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze.
Und welches Sternzeichen hast Du? Schau gleich nach, ob Dir in Zukunft das Liebesglück hold ist oder ob Du erst mal in Deine Vergangenheit schauen musst, um Steine auf dem Weg Deines Lebens zur Seite räumen zu können. Herz, Geist und Seele werden es Dir danken.
Die Erkenntnis ist der erste Schritt in ein Leben voller Harmonie, Liebe und innerem Gleichgewicht.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Im täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Horoskop findet jedes Tierkreiszeichen seine persönlichen kosmischen Tipps:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Nutze jede Chance für ein Versöhnungsgespräch mit Deinem Herzblatt. An Deinem Liebeshimmel befindet sich weit und breit kein Wölkchen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Du erscheinst leicht abwesend und etwas unkonzentriert. Behalte Deine guten Einfälle noch für Dich. Jemand würde sie zu gerne erfahren und für sich selber nutzen. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Vorsicht, Eifersucht im Freundeskreis ist möglich. Noch läuft alles ruhig, aber schon in den nächsten Tagen kannst Du richtig gute Highlights erleben. Lass Dich überraschen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Alles im grünen Bereich, Du kannst finanziell ruhig großzügig sein. Eine harte Diskussion am Arbeitsplatz kann Dir die Sprache verschlagen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für die Singles, ist angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen. Ein Flirt macht den Partner so richtig eifersüchtig, übertreibe es nicht!
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Eine super Zeit für Ausflüge, Kurztrips und Geselligkeit mit Freunden. Wenn Du in einer Sackgasse steckst, so ist das nicht die Schuld anderer. Trotzdem Kopf hoch, denke positiv und nutze Deine vielen Chancen!
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Auf lange Debatten hast Du keine Lust. Zieh Dein Programm konsequent durch. Du brauchst eine feste Struktur, um vorwärtszukommen. Du wirst dazu unverhofft die notwendige Unterstützung aus dem Freundeskreis bekommen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Für Deinen Partner bist Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll. Bleib auf dem Boden der Tatsachen, man nimmt Dich sonst nicht für voll.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Im Moment erhältst Du wenig Unterstützung. Daher ist es wichtig, sich die Kräfte und auch die Zeit sehr gut einzuteilen. Verzichte auf sämtliche Arten von Genussgift.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Kläre finanzielle Dinge mit Sinn und Verstand, gehe keine Risiken mehr ein. Finanziell entspannt sich die Lage langsam, aber sicher.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Vom Partner verlangst Du Zuverlässigkeit und Treue, er erwartet Vertrauen. Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Bleibe am Ball, Du hast nichts mehr zu verlieren. Du hast erkannt, dass ein intaktes Familienleben Wunder bewirken kann, und strebst nun aktiv nach Harmonie, Verständnis und Ausgleich.
Titelfoto: 123RF/doctorblack