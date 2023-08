Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.8.2023

Stehen die Sterne an diesem Tag günstig, um eine wichtige Richtungsentscheidung in Liebe, Beruf oder Finanzen zu treffen? Dein kostenloses Tageshoroskop von heute kennt die Antwort.

Du möchtest helfen und anderen etwas Gutes tun. Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf den Verstand.

Im Moment bietet sich noch keine Gelegenheit, Pläne in die Tat umzusetzen. Doch bald tut sich was und Du wirst einen echten Durchmarsch zum Erfolg erleben.

Am liebsten würdest Du Dich vor allen Verpflichtungen und Aufgaben drücken. Das wäre für Deine Kollegen eine ganz große Enttäuschung. Auch wenn Du Dich jetzt noch so ärgerst, der Verlust lässt sich nicht mehr vermeiden.

In der Partnerschaft kannst Du mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Dein Wunsch nach Harmonie sucht Halt in ernsthafter Auseinandersetzung mit Deinen Gefühlen und in fester Bindung an Menschen, die Dir viel bedeuten.