Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.9.2024

Was Du aus den Orakeln machst und wie Du sie nutzt, ist Dir selbst überlassen. Wenn Du in mehr Harmonie leben willst, kannst Du Dich jedoch gut von den Sternen leiten lassen.

Dabei liegen die Fäden für Dein Schicksal jedoch in Deinen eigenen Händen.

Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst. Deine Haltung in den menschlichen Beziehungen folgt inneren und äußeren Zwängen und Verführungen. Das führt zu Spannungen.

Die jetzige Situation festigen, dann erst aufs nächste Ziel losstürmen. Es erscheint Licht am Ende des Tunnels, alles nur noch eine Frage der Zeit.

Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft, sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, dann drohen Verluste. Sei in Deinem Liebesleben etwas mehr experimentierfreudig.

Dein Schatz hat kaum noch was von Dir, weil Du nur noch unterwegs bist. Nur Mut, räume bei Dir konsequent alle Steine aus dem Weg.

Kläre Deinen Partner oder Deine Partnerin auf, wenn Du das Gefühl hast, mit ihm oder ihr nicht klarzukommen. Möglicherweise geht Deine alte Liebesbeziehung durch das Erscheinen einer neuen Bekanntschaft in die Brüche. Vorsicht, Liebe macht blind!

Du bekommst unverhofft Hilfe. Das erleichtert Deinen Terminstress. Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung. Auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur.

Außer Dir gibt es noch andere Menschen, so wie es über dem Himmel noch andere Himmel gibt. Versuche auf jeden Fall den Kopf klar zu halten.

Du bist einfallsreich und diszipliniert am Arbeitsplatz. In der Beziehung erlebst Du wundervolle Stunden, in denen eine tiefe Vertrautheit herrscht. Gefährde dieses Wohlbefinden nicht!