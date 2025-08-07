Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.8.2025

Horoskop heute, Donnerstag 7.8.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Blicke mit positiver Stimmung in die Zukunft und auf Dein Schicksal. In welchem Lebensbereich es gerade etwas hakt, verrät das kostenlose Tageshoroskop für heute, den 7. August.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 7.8.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 7.8.2025. © 123RF/studio3321 Die Sternenkundler schenken jedem Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) kosmische Botschaften, die sein Leben bereichern können. Erfahre hier, wie die Energie der Planetenbewegungen von Merkur, Venus und Saturn Einfluss auf Deine Lebenssituation nehmen können. Wer auf seine eigenen Gefühle achtet und sie verstehen lernt, wird auch mit seinen Mitmenschen in Harmonie zusammenleben können. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.8.2025 Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.8.2025 Nutze die Inspiration der Astrologie als Quelle der Kraft. Ein Horoskop kann nicht nur Spaß, sondern auch neue Impulse geben, die die Stimmung richtig anheizen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Verwirrende, aber auch süchtig machende Augenblicke wirst Du nicht vergessen. Verletzt Dich jemand in Deinen Gefühlen? Oder reagierst Du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre?

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist guter Dinge und voller Zuversicht. Darum fällt Dir manches leichter als sonst. Du lebst bewusster und wirkst anregend und motivierend. Du bist ausgeglichen und es ist daher leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Mit dieser Einstellung kannst Du beruflich keinen Blumentopf gewinnen. Lass es bleiben, klammern im Liebesleben bringt Probleme.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Durch offene Gespräche und Wohlwollen löst sich ein Missverständnis. Eine Liebesbeziehung macht Probleme. Kümmerst Du Dich manchmal nicht doch etwas zu wenig um die, die Dir lieb und teuer sind?

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du übersiehst schöne Chancen, weil Du nicht bei der Sache bist. Deine Antennen melden generell unruhige Zeiten.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Überdenke nochmals Deine Beziehung, da stimmt etwas nicht. Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, turnt Dich so richtig an. An Deinem Lieblingsmenschen kommen unentdeckte Dinge zum Vorschein.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Worauf wartest Du noch? Du bist am Zug, scheue nicht das Risiko. Zeige Dich verständnisvoll und lasse Dich auch auf Gefühle ein, die Dir unheimlich erscheinen. Es kann nichts passieren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Vorsicht bei Einkäufen! Du fährst auf teuren Luxus ab und könntest Dich übernehmen. Geschäftlich solltest Du lieber mal einen Gang zurückschalten.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich sind angezeigt. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Mehr Obst und Gemüse essen, das wirkt sich vorteilhaft auf Deine Gesundheit aus. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, zum Beispiel mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März