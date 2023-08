Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.8.2023

Horoskop heute, Freitag 11.8.2023 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ob Dein Tag schicksalhaft wird oder Du überschäumst vor Glücksgefühlen, hängt davon ab, wie Du Deine Prognosen in Deinem Alltag nutzt. Neptun, Jupiter & Co. liefern Dir im kostenlosen Horoskop heute, am 11. August nützlichen Lebensrat zu Themen wie Liebe, Gesundheit, Beruf und mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 11.8.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 11.8.2023. © 123RF/Peter Jurik Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische, das sind die zwölf Sternzeichen, die laut der Astrologie von den Mondenergien und den anderen Kräften der Himmelskörper beeinflusst werden. In welchem Tierkreiszeichen und Aszendenten bist Du hineingeboren? Schaue gleich nach, was Dir das Tageshoroskop für den 11. August mitteilen möchte und nutze den kosmischen Rat, um Deinem Glück auf die Sprünge zu helfen und Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. In Dir steckt viel Potenzial, in Deinem Herzen viel Liebe. Wenn Du Deine seelischen Energien freigibst, kannst Du in allen Lebensbereichen erfolgreich sein und harmonisch durchs Leben getragen werden.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Zweifle nicht an Deinem Können und an Deinem Erfolg. Angst und Hoffnungslosigkeit sind der Nährboden für Misserfolg. Du entwickelst ungeahnte Kräfte und schlaue Strategien.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du punktest am Arbeitsplatz, Deine Überzeugungskraft ist großartig. Du hast bei Deinen Flirts gute Chancen, jemand erliegt Deinem Charme.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein Schatz kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich. Jemand hat schon lange ein Auge auf Dich geworfen, schaue Dich doch mal um.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Man kommt Dir in einer finanziellen Angelegenheit sehr entgegen. Mit kleinen Störungen im Liebesleben ist zu rechnen, bewahre die Ruhe.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Du sehnst Dich nach leidenschaftlichen Beziehungen, möchtest aber gleichzeitig keine Verpflichtungen eingehen. Diese Rechnung wird nicht aufgehen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mit Deiner inneren Unruhe triffst Du beruflich die falschen Entscheidungen. Versuche loszulassen und warte ab. Du übernimmst auf Deinem Fachgebiet jetzt die Führung.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine Frühlingsgefühle wollen gelebt werden. Nur Du kannst die Wogen glätten, erleichtere damit Deine Kollegen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Nicht jeder Lockruf hält, was er verspricht. Du kannst wieder einmal Deine Ideen sehr gut rüberbringen und überzeugst selbst den größten Skeptiker. Das schafft auch Neider!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Verliere nicht den Mut. Du besitzt die Ausdauer, um die letzten Hindernisse für den erfolgreichen Abschluss einer Angelegenheit zu beseitigen. Deine Vernunft schaltet jede Romantik und Erotik aus. Dein Schatz sehnt sich nach Zärtlichkeit und lieben Worten, gehe auf ihn ein.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß. Bitte Finger weg von Spekulationen jeglicher Art.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Vernachlässigt Dein Schatz Dich, so kannst Du auf Abwege geraten. Nimm Deinen ganzen Mut zusammen und sprich mit Deiner Bank.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März