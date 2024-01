Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.1.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 12.1.2024. © 123RF/artulina

Bist Du Dir darüber bewusst, welche Bedürfnisse, Gefühle, Träume und Hoffnungen für die Zukunft sich in Deinem Inneren verbergen?

Sei es Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - Dein Sternbild nutzen die Sternenkundler, um tief in Dein Herz zu blicken und zu erkennen, wer Du wirklich bist.

Solltest Du Dich in ihren Vorhersagen nicht immer wiederfinden können, dann liegt darin trotzdem die Chance, die Perspektive auf Dein Leben zu verändern. Die Erkenntnis darüber, was Du nicht bist oder willst, schafft ein Bewusstsein dafür, was Deine Vorstellungen und eigentlichen Ziele in Liebe, Gesundheit und Beruf sind.

Ein wachsamer Umgang mit Deiner Stimmung und Deinen Empfindungen ermöglicht es Dir, in der aktuellen Lebenssituation die nächste Richtungsentscheidung weise zu treffen.