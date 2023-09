Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.9.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 15.9.2023. © 123RF/sakkmesterke

Manchmal fühlt es sich an wie eine Explosion der Gefühle, wenn man neu verliebt ist. Aber auch in einer langen Partnerschaft kann es zu magischen Momenten kommen, die das Herz höher schlagen lassen. Es kommt eben immer darauf an, was man aus seiner Lebenssituation macht.

Dazu gehört auch, wenn man der Astrologie Glauben schenken mag, darauf zu achten, welche Stern- und Planetenkonstellation gerade am einflussreichsten ist und wie sich die Mondenergien auf die einzelnen Tierkreiszeichen auswirken:



Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.

Wer die Tageshoroskope verfolgt, weiß immer, welcher Lebensbereich gerade besonders viel Aufmerksamkeit benötigt: das Liebesleben, zwischenmenschliche Beziehungen, die berufliche Situation oder die eigene Gesundheit.