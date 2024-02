Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.2.2024

Was sagen die Sterne im Horoskop heute über mein Sternzeichen? Ob es in der Liebe funkt oder die Partnerschaft vor einer Bewährungsprobe steht, verraten die kosmischen Tipps der Astrologie.

Besonders bei einer wichtigen Richtungsentscheidung in der Liebe oder im Beruf sollten die Konsequenzen mit im Auge behalten werden.

Du kannst nicht jedem gerecht werden. Handle so, wie Du es für richtig hältst. Niemand kann Dir einen Vorwurf machen. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich. Das kommt gut an.