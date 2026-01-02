Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.1.2026

Horoskop heute, Freitag 2.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Winken am Dienstag rosige kosmische Aussichten? Das kostenlose Horoskop von heute, dem 2. Januar, verrät, wie die Chancen in der Liebe, im Beruf und der Gesundheit stehen.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 2.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 2.1.2026. © 123RF / vwalakte Welches Sternzeichen strotzt nur so vor Energie und wer hat dringend mal eine Pause nötig, um neue Kraft zu schöpfen?

Ob Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Die Sternenkonstellationen machen ihren Einfluss geltend. Mit einer Portion mehr Achtsamkeit und Selbstliebe ist im Liebesleben auch dem Partner geholfen. Für eine Zukunft mit einem Hauch mehr Harmonie und Entspannung ist manchmal eine wichtige Richtungsentscheidung unumgänglich. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.12.2025 Wer das eigene Seelenleben ab und an auf den Prüfstand stellt, kann seine Vergangenheit besser hinter sich lassen und mit freiem Kopf neue Wege einschlagen.

Vertrau Deinen Gefühlen und lass Dich von der Astrologie kosmisch inspirieren.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Der Haussegen hängt im Augenblick ganz schön schief.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Es kommt darauf an, in einer ungewohnten Situation richtig zu reagieren. Es kann allerdings sein, dass der Erfolg auf sich warten lässt. Die Liebesplaneten strahlen hell und werden auch Dir die Zeit versüßen. Du erlebst wunderbare und bemerkenswerte Momente.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Veränderungen kündigen sich jetzt an. Das ist Deine Chance! Deine Belange werden unterstützt, und zwar in jeder Hinsicht.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Die Erfolgsphase ist noch nicht beendet, jetzt startest Du noch einmal richtig durch. Die verschiedensten Ansichten lassen sich aufeinander abstimmen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Lasse Deinen Schatz jetzt nicht im Regen stehen, er braucht Dich dringend. Du brauchst entspannte Tage, um zur alten Unbeschwertheit zurückzufinden.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Dies ist eine gute Zeit, um Deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Du bist aufgeschlossen und bereit, mit Deinem Partner liebevoll umzugehen. Genieße die Begegnungen mit anderen Menschen, pflege Deine musischen Interessen und freue Dich auf alles, was schön ist.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du bist liebesbedürftig, Schmeichler haben jetzt ein leichtes Spiel bei Dir. Du hast ein gutes Gespür und rettest eine heikle Situation am Arbeitsplatz.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Deine materielle Sicherung und neue Einnahmequellen sind ein wichtiger Punkt. Eine himmlische Ruhe erwartet Dich. Die meisten Aufgaben sind erfüllt und Du kannst es endlich etwas langsamer angehen lassen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Alles, was Dich langweilt, ist Dir zuwider. Was willst Du wirklich? Deine Vitalität ist betroffen und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, nimm viele Vitamine zu dir.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du ziehst mit Deinem Schatz an einem Strang. Geistig bist Du sehr fit. Rede, schreibe, rufe Bekannte an und diskutiere Deine Gedanken und Pläne. Austausch ist wichtig.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Achte darauf, mit wem Du Deine Zeit verbringst. Du brauchst Menschen, mit denen Du Dich auf Deinem Niveau austauschen kannst. Alles läuft wie am Schnürchen. Selbst mit Deinen Gegnern kommst Du jetzt gut aus. Pass trotzdem gut auf Dich auf.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März