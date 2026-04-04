Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.4.2026

Horoskop heute, Samstag 4.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagt das Horoskop von heute, dem 4. April? Was lässt sich aus den Planetenbewegungen, Sternenkonstellationen und Mondenergien für Deine Zukunft ableiten? Hier kannst Du es nachlesen!

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 4.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 4.4.2024. © 123RF/varka Astro-Fans, egal mit welchem Tierkreiszeichen oder Aszendenten, erfahren im kostenlosen Tageshoroskop für den 4. April, welche Überraschungen und Chancen der Donnerstag für sie bereithält. Wie steht es um Deine Gesundheit und in der Liebe? Und was solltest Du unbedingt hinsichtlich Beruf und Finanzen für diesen Tag wissen? Das offenbart Dir das Tageshoroskop. Sei bereit für die Erlebnisse, die das Schicksal für Dich plant, und bleibe offen, neugierig und positiv für das, was kommen mag. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.4.2026 Die zwölf Sternzeichen Jungfrau, Waage, Steinbock, Zwillinge, Löwe, Wassermann, Widder, Krebs, Stier, Skorpion, Schütze und Fische erhalten von den Astrologen eine persönliche Botschaft aus dem Universum zugesandt. Habe Vertrauen in Dich und das Universum!

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Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du solltest versuchen, Deine verschiedenen Zipperlein in den Griff zu bekommen. Auch wenn es nicht so aussieht, es gibt etwas Positives zu entdecken.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Deine Eigenständigkeit verunsichert den Partner, macht ihn aber auch stolz. Sorge für ruhige Augenblicke zu zweit und zögere nicht, alles anzusprechen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Hast Du überhaupt noch die Kraft, Dich richtig durchzusetzen? Schalte komplett ab, um den Kopf für Neues freizubekommen. Eine Veränderung bringt die große Herausforderung - Kurswechsel ist angesagt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, turnt Dich so richtig an. Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Schau Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt. Dein Partner kann nicht immer nur für Dich da sein, er hat auch noch eigene Ziele und Wünsche.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn Du wütend bist, kannst Du Dich richtig ereifern. Du solltest viel in Bewegung bleiben, auch wenn Du wenig Zeit hast.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Bleib auf der Hut. Obwohl Du gut drauf bist, kann der Alltag recht hart und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwer zu machen. Kleine Komplimente und Anerkennung gegenüber Mitarbeitern wirken Wunder.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sicher Deine PC-Daten. Wer Dich gewinnen möchte, muss viel Gefühl investieren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du willst gelobt werden - was tust Du dafür? Jetzt drängt es Dich gewaltig, etwas Sinnvolles zu tun.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du volle Unterstützung. Wünsche und Leidenschaften können durch äußere Einflüsse so sehr von Dir Besitz ergreifen, dass Hemmungen und Bedenken überspielt werden.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. Du musst nicht einen Streit vom Zaun brechen, nur weil Dir eine Laus über die Leber gelaufen ist. Sei einfach zufriedener.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März