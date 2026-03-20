Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.3.2026

Du hast Dein Schicksal in der Hand! Doch allein bist Du zum Glück nicht - Dein Tageshoroskop ist Dein ständiger Begleiter. Im Horoskop heute verraten die Sternenkundler hilfreiche Tipps für alle Sternzeichen.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 20.3.2026. © 123RF/niserin

Wenn Du dafür geliebt wirst, wie Du bist, dann ist das wohl echte Liebe. Doch heißt das nicht, dass Du nicht trotzdem an Dir arbeiten kannst. Wirf seelischen Ballast endlich ab, der Dir nur Kummer bereitet. Nur dann kann das Glück in Dein Leben treten.

Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Was Dein Sternzeichen neben der Liebe derzeit beschäftigt, verraten Deinem Tierkreiszeichen die Sterne im Horoskop am 20. März.

Darin berichten Astrologen, wie sie die aktuellen Stern- und Planetenbewegungen deuten und welche Mondenergien gerade Einfluss auf das Leben auf der Erde haben.

Beruf, Liebe oder Gesundheit: Hier erfährst Du, welche Lebensziele realistisch sind und was Du heute angehen solltest.