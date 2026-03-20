Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.3.2026
Du hast Dein Schicksal in der Hand! Doch allein bist Du zum Glück nicht - Dein Tageshoroskop ist Dein ständiger Begleiter. Im Horoskop heute verraten die Sternenkundler hilfreiche Tipps für alle Sternzeichen.
Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 20.3.2026
Wenn Du dafür geliebt wirst, wie Du bist, dann ist das wohl echte Liebe. Doch heißt das nicht, dass Du nicht trotzdem an Dir arbeiten kannst. Wirf seelischen Ballast endlich ab, der Dir nur Kummer bereitet. Nur dann kann das Glück in Dein Leben treten.
Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Was Dein Sternzeichen neben der Liebe derzeit beschäftigt, verraten Deinem Tierkreiszeichen die Sterne im Horoskop am 20. März.
Darin berichten Astrologen, wie sie die aktuellen Stern- und Planetenbewegungen deuten und welche Mondenergien gerade Einfluss auf das Leben auf der Erde haben.
Beruf, Liebe oder Gesundheit: Hier erfährst Du, welche Lebensziele realistisch sind und was Du heute angehen solltest.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Die kostenlosen Horoskope für alle Tierkreiszeichen verraten, was Dein Schicksal erwartet:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Geduld ist gefragt, alles lässt sich nicht nach Deinen Vorstellungen realisieren. Dein Liebesleben steht auf einem harten Prüfstand, lasse Dich davon nicht entmutigen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Nimm Dir jetzt Zeit, um Deinen Gedanken nachzugehen. Du hast ihn gefunden, den Partner, der mit Dir Deine Träume und Sehnsüchte teilt. Mit ihm möchtest Du total verschmelzen. Er will es auch.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Das Schöne maßvoll genießen, dann kommst Du problemlos über kritische Tage. Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Immer wieder schaffst Du es, am Ende als Sieger dazustehen. Du verspürst eine ungewöhnliche Lust am Leben und eine Sehnsucht nach Freude, Genuss und Liebe. Tu es, Dein Partner wird davon begeistert sein.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Eine kurze Zeit noch, dann bist Du auf Wolke sieben angekommen. Du solltest bei einem wichtigen Gespräch auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Vermittle jemandem, der nicht gut drauf ist, etwas von Deiner Lebensfreude. Bleibe in Lauerstellung, es bahnt sich etwas in der Liebe an.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Im Eifer des Gefechts machst Du unüberlegt eine verletzende Aussage. Der Winterspeck macht immer noch Probleme, jetzt wird es Zeit, was zu ändern.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen, Deine Bodenständigkeit wackelt. Auf Reisen kann der Liebesblitz einschlagen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Singles zeigen richtige Gefühle und flirten sich in mehrere Herzen. Du wirst sehen, es geht alles leichter und schneller, als Du denkst.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Vorsicht ist geboten, Du bist total aus dem Gleichgewicht gekommen. Du zeigst heute besonders viel Fleiß und Einsatzfreude. Deshalb solltest Du Dich schnellstens um die lange liegen gebliebenen Arbeiten kümmern.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Bleibe wachsam und nutze Deine Chancen richtig und wohlüberlegt. Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Stehe zu Dir, Du sammelst damit eine ganze Menge Pluspunkte. Zwar tust Du alles mit Bedacht, kannst aber trotzdem leicht über das Ziel hinausschießen. Bei nötiger Besonnenheit winken produktive Tage.
Titelfoto: 123RF/niserin