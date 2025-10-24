Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.10.2025

Horoskop heute, Freitag, 24.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Dein kostenloses Tageshoroskop vom 24. Oktober weiß, ob an diesem Tag totale Konfrontation oder liebliche Harmonie auf Dein Sternzeichen warten. Entdecke die Chancen im Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 17.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 24.10.2025. Ob Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Der Weg zum Glück und innerer Zufriedenheit kann holprig sein. Lass Dein Herz sprechen und nutze die Energie, die Dir die Sternenkonstellationen schenken. Jedes Tierkreiszeichen bewältigt eine schwere Lebenssituation auf seine eigene Weise und kann aus den verschiedensten Dingen Kraft schöpfen. Mit Mut und Zuversicht wird sich das Schicksal auch wieder zum Positiven wenden.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Jemand plündert Deinen Geldspeicher, Du merkst es nur noch nicht. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Hör auf einen Freund, der es wirklich ehrlich mit Dir meint. Behalte Deine guten Einfälle noch für Dich. Jemand würde sie zu gern erfahren und für sich selbst nutzen. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Achte auf die Gefahr, in die Du Dich durch waghalsiges Handeln begibst. Entscheide noch nichts, sammle aber so viele Informationen wie möglich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jede Beziehung durchläuft Phasen der Ernüchterung. Dieser Erfahrung wirst Du auch in einer neuen Partnerschaft nicht entgehen können. Eine super Stimmung beherrscht Dich. Es lohnt sich, andere aufzumuntern.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Die Familie jetzt im Stich zu lassen, wäre nicht in Ordnung - sucht gemeinsam nach einer Lösung. Hab Vertrauen, es kommt der Moment, da wirst Du von allen bewundert.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Vertrau auf Dein Bauchgefühl und gib Dich ganz der Leidenschaft hin. Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen so richtig Spaß.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du fühlst Dich in den Armen Deines Partners oder Deiner Partnerin rundum geborgen. Nur mit Kompromissbereitschaft machst Du einen Gegner zum Verbündeten.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Halte die Augen offen, Du machst eine tolle Eroberung. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widersteh der Versuchung, denk an Deine Gesundheit.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Heiße Flirts, die Funken sprühen - jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen. Probleme in Deiner Beziehung kannst Du jetzt mit Leichtigkeit lösen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre. Übertreib nicht, gönn Dir regelmäßig eine Pause.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Alles kommt Dir wunderbar romantisch vor. Eine ideale Zeit für einen Kurzurlaub oder ein traumhaftes Dinner bei Kerzenschein. Immer und überall aufpassen, damit Du auch glaubwürdig bleibst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März