Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.10.2025

Horoskop heute, Sonntag 26.10.2025 - Tageshoroskop aller ⭐ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du kannst die Zeit nicht anhalten, aber positive Erinnerungen aus der Vergangenheit behalten und Dich auf Schönes in der Zukunft freuen. Ob Dich vielleicht bald Veränderungen erwarten, erklärt Dir das gratis Tageshoroskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 26.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 26.10.2025. © unsplash/Ameer Basheer Du musst kein Astrologe sein, um Dein Herz nach den Empfehlungen der Sternenkonstellation, Planetenbewegungen und Mondenergien auszurichten. Das kostenlose Tageshoroskop enthält für jedes Tierkreiszeichen einen kosmischen Rat. Jeden Tag deuten die Sternenkundler für Dich die Positionen der Himmelskörper, welche die aktuelle Lebenssituation aller Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - beeinflussen. Mach Dir jedoch nicht zu viele Gedanken um Liebe, Beruf und Gesundheit, denn dies bremst Dich im Leben aus. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.10.2025 Bist Du unachtsam, dann verpasst Du den schönen Moment, in welchem Du Dich vielleicht gerade befindest.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Die Horoskope können Dir helfen, Dein Schicksal zu erkennen und die nächste Richtungsentscheidung zu treffen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es könnten jetzt Störungen in der Verständigung mit Deiner Umwelt auftreten. Das kann zu vorübergehenden Sympathieeinbußen führen. Du darfst Dich nicht auf die Zusage eines Freundes verlassen, wenn Du weißt, dass dieser unzuverlässig ist. Kümmere Dich selbst um alles.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du drehst Dich im Kreis und verlierst den Überblick. Du fühlst Dich leidenschaftlicher und reagierst emotional ausgeglichener als sonst. Eine schöne Zeit, Dich der Liebe und schönen Dingen zu widmen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Schluck nicht immer alles runter, sag, was Sache ist. Bei Ungerechtigkeiten kannst Du ganz schön ausrasten.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du bist bald am Ziel Deiner Liebeswünsche. In den richtigen Armen wirst Du vor Glück fast platzen. Besser kann es nicht sein. Genieß es. Dein Schatz ist verzweifelt - Du klammerst zu stark und engst ihn ein.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Nach zärtlichem Liebesgeflüster erwacht eine feurige Leidenschaft. Triff Freunde und Bekannte, das ist schon lange überfällig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Bauernschläue ist durchschaut, man fällt nicht mehr auf Dich herein. Bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen - Du schaffst es!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen so richtig Spaß. Um Dich geliebt und wohlzufühlen, musst Du aber auch Nähe zulassen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bekommst unverhofft Hilfe. Das erleichtert Deinen Terminstress. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Kümmer Dich um Dich selbst und gib anderen keine klugen Ratschläge. Auch bei Paaren stehen derzeit Erotik und Spaß im Vordergrund.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine berufliche Ausgangslage ist bestens. Du bist dafür prädestiniert, Verantwortung zu übernehmen und andere zu führen. Hinterfrage nicht immer alles im Freundeskreis, Du bist viel zu neugierig!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Zeig Deinem Herzensmenschen, dass Du es zu schätzen weißt, was er für Dich tut. Wenn Du immer wieder ein Risiko eingehst, musst Du auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, wenn die Sache danebengeht.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März