08.05.2026 06:03 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.5.2026

Horoskop heute, Freitag, 8.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wird Dein Sternzeichen laut Horoskop vom Schicksal belohnt? Erfahre jetzt in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für morgen, was die Sterne für Dich an Überraschungen bereithalten.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 8.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 8.5.2026. © 123RF/iiuliawhite Seit der Antike begeistert die Kraft der Astrologie die Menschen. Sternenkundler zeigen auf, wie die Tierkreiszeichen, die einzelnen Himmelskörper, die Mondenergien und Planetenbewegungen das irdische Leben beeinflussen und bereichern können. Alle Tierkreiszeichen erfahren in ihrem kostenlosen Horoskop, was der Tag an Chancen verspricht. Läufst Du gesundheitlich zur Höchstform auf, prickelt es in Deiner Beziehung oder solltest Du lieber die Finanzen sortieren? Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.5.2026 Im kostenlosen Tageshoroskop bekommen alle Sternzeichen einen kleinen Einblick in die Zukunft. In Liebesangelegenheiten ist es am besten, auf sein Herz zu hören. Ob Deinem Tierkreiszeichen dabei Steine in den Weg gelegt werden oder Dein Liebesleben so richtig auf Touren kommt, kannst Du jetzt auf TAG24 nachlesen.

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Für alle Astro-Liebhaber lohnt sich der Blick in die Themenwelten weiterer Horoskope: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

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Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Der Weg des geringsten Widerstandes ist zwar der leichteste, ob er aber zum Ziel führt, ist oft fraglich. Hab Mut, nimm den Kampf auf! Du entwickelst eine gewisse Geradlinigkeit bei der Verfolgung der gesetzten Ziele. Das gehört nicht unbedingt zu Dir, kommt aber gut an.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Höchste Zeit zu überlegen, ob und wie es weitergehen soll. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Die Sonne weckt Lust auf Neues. Kremple aber nicht Dein ganzes Leben um. Du erlebst plötzliche Veränderungen. Die Zeit ist günstig für kreative Offenheit im emotionalen Bereich. Vergiss dabei Deinen Verstand nicht.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Vorsicht im Job, hier sägt jemand gewaltig an Deinem Stuhl. Jetzt kannst Du Deine Gefühle leicht mitteilen. Dadurch verlaufen Gespräche mit dem anderen Geschlecht besonders gut. Man versteht Dich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Eine große Zufriedenheit macht sich bemerkbar. Bleib nicht immer so bescheiden, sondern geh mehr aus Dir heraus. Mit Vernunft und Verantwortungsgefühl legst Du eine wichtige Basis für Deine Weiterentwicklung. Achte auf Signale von außen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ein idealer Zeitpunkt, um die eigenen Vorteile ins richtige Licht zu rücken. Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben auf Vordermann. Du bist stabil und dynamisch und auch finanziell ist alles okay. Kauf jetzt einfach einmal richtig ein und erfülle Dir Deine Wünsche.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Erfolgserlebnisse nehmen Deine Minderwertigkeitskomplexe und Ängste. Mit Deinem Blick auf das große Ganze handelst Du gewinnbringend im Umgang mit Kunden.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Man wird durch Deine beruhigend wirkende Art auf Dich aufmerksam. Du lässt Dir viel zu viel aufhalsen. Sag endlich nein.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Fröhlichkeit, Flirten und Lachen! Ein wundervoller Auftakt für eine Liebesreise. Luftsprünge im Liebesleben dank einer glücklichen Nachricht.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März