Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.5.2026
Wird Dein Sternzeichen laut Horoskop vom Schicksal belohnt? Erfahre jetzt in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für morgen, was die Sterne für Dich an Überraschungen bereithalten.
Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 8.5.2026
Seit der Antike begeistert die Kraft der Astrologie die Menschen. Sternenkundler zeigen auf, wie die Tierkreiszeichen, die einzelnen Himmelskörper, die Mondenergien und Planetenbewegungen das irdische Leben beeinflussen und bereichern können.
Alle Tierkreiszeichen erfahren in ihrem kostenlosen Horoskop, was der Tag an Chancen verspricht. Läufst Du gesundheitlich zur Höchstform auf, prickelt es in Deiner Beziehung oder solltest Du lieber die Finanzen sortieren?
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:
Im kostenlosen Tageshoroskop bekommen alle Sternzeichen einen kleinen Einblick in die Zukunft. In Liebesangelegenheiten ist es am besten, auf sein Herz zu hören.
Ob Deinem Tierkreiszeichen dabei Steine in den Weg gelegt werden oder Dein Liebesleben so richtig auf Touren kommt, kannst Du jetzt auf TAG24 nachlesen.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Für alle Astro-Liebhaber lohnt sich der Blick in die Themenwelten weiterer Horoskope:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Der Weg des geringsten Widerstandes ist zwar der leichteste, ob er aber zum Ziel führt, ist oft fraglich. Hab Mut, nimm den Kampf auf! Du entwickelst eine gewisse Geradlinigkeit bei der Verfolgung der gesetzten Ziele. Das gehört nicht unbedingt zu Dir, kommt aber gut an.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Höchste Zeit zu überlegen, ob und wie es weitergehen soll. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Die Sonne weckt Lust auf Neues. Kremple aber nicht Dein ganzes Leben um. Du erlebst plötzliche Veränderungen. Die Zeit ist günstig für kreative Offenheit im emotionalen Bereich. Vergiss dabei Deinen Verstand nicht.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Vorsicht im Job, hier sägt jemand gewaltig an Deinem Stuhl. Jetzt kannst Du Deine Gefühle leicht mitteilen. Dadurch verlaufen Gespräche mit dem anderen Geschlecht besonders gut. Man versteht Dich.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Eine große Zufriedenheit macht sich bemerkbar. Bleib nicht immer so bescheiden, sondern geh mehr aus Dir heraus. Mit Vernunft und Verantwortungsgefühl legst Du eine wichtige Basis für Deine Weiterentwicklung. Achte auf Signale von außen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Ein idealer Zeitpunkt, um die eigenen Vorteile ins richtige Licht zu rücken. Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben auf Vordermann. Du bist stabil und dynamisch und auch finanziell ist alles okay. Kauf jetzt einfach einmal richtig ein und erfülle Dir Deine Wünsche.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Erfolgserlebnisse nehmen Deine Minderwertigkeitskomplexe und Ängste. Mit Deinem Blick auf das große Ganze handelst Du gewinnbringend im Umgang mit Kunden.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Man wird durch Deine beruhigend wirkende Art auf Dich aufmerksam. Du lässt Dir viel zu viel aufhalsen. Sag endlich nein.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Fröhlichkeit, Flirten und Lachen! Ein wundervoller Auftakt für eine Liebesreise. Luftsprünge im Liebesleben dank einer glücklichen Nachricht.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Dein Familien- und Freundeskreis steht hinter Dir. Auch wenn nicht immer alle Deiner Meinung sind, meinen sie es alle gut mit Dir. Vorsicht vor Übertreibungen – frage vorher, ob Du Dir das leisten kannst.
Titelfoto: 123RF/iiuliawhite