Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 10.5.2026
Große Gefühle in der Partnerschaft und Erfolge im Job steht bei vielen Menschen auf der Wunschliste. Ob Träume wahr werden können, weiß das gratis Horoskop für morgen.
Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 10.5.2026
Zählt Dein Sternzeichen zu den Glückspilzen des Tages oder heißt es eher Vorsicht walten lassen?
Welche Astro-News in den Bereichen Liebe, Partnerschaft, Gesundheit, Beruf und Finanzen auf Dein Tierkreiszeichen warten, verrät das kostenlose Tageshoroskop.
Das Sternorakel wirft einen Blick auf das Schicksal und die Harmonie der Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze und Skorpion Frauen und Männer.
Überraschungen in der Liebe, ob für Singles oder in fester Partnerschaft, erfreuen jeden Sternenkundler.
Entdecke, welchen Weg Deine Bestimmung für Dich in Zukunft vorgesehen hat.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Noch mehr kosmische Tipps aus der Astrologie findest Du unter diesen Horoskop-Rubriken:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Verliere nicht den Mut. Du besitzt die Ausdauer, um die letzten Hindernisse für den erfolgreichen Abschluss einer Angelegenheit zu beseitigen. Eine Deiner Ideen sorgt bei Freunden für Begeisterung, bleib dran!
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Solltest Du nicht schon lange mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen? Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Turbulente Tage. Sortiere klug, jeden kannst Du nicht glücklich machen. Du hast Dich falsch verhalten, überlege, wie Du die Situation veränderst.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Schnell ziehen Gewitterwolken auf, wenn Dir was nicht in den Kragen passt. Es steht einiges auf dem Spiel, nicht leichtsinnig sein. Der Weg des geringsten Widerstandes ist zwar der leichteste, ob er aber zum Ziel führt, ist oft fraglich. Hab Mut, nimm den Kampf auf!
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du stehst nicht allein da in Deinem Liebesschmerz, Dein Umfeld fängt Dich auf. Du solltest jetzt versuchen, etwas mehr auf Deine Familienmitglieder einzugehen, Du wirst Dich wundern, was Dir bisher entgangen ist.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Tolle Zusammenarbeit mit den Kollegen. Du ergänzt mit Deinen Stärken, leistest viel und hast auch noch jede Menge Spaß dabei. Deine Laune ist sehr gut, denn Venus verleiht Dir ein tolles Gefühlshoch. Sieh Dich um, denn das Gute liegt so nah.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Schütze Dich vor Energievampiren. Eine Geldangelegenheit solltest Du sofort klären, nicht zu lange warten.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Deine künftigen Aufgaben erfordern einen kreativen Einsatz. Akzeptiere Deine eigene Unvollkommenheit, auch wenn es Dir schwerfällt. Dann kannst Du auch die Fehler anderer besser tolerieren.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Interessante Möglichkeiten bringen langsam wieder mehr Schwung in Dein Berufsleben. Schlage neue Wege ein, es lohnt sich. Dein Vorteil: Du kannst Dich bei Verhandlungen sofort in die Lage anderer versetzen.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Was jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter. Jetzt winken schöne Momente, denn Du strebst nach Ausgeglichenheit und Genuss. Du hast Chancen, die Schokoladenseiten des Lebens auszukosten.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Da ist jemand, der Dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Bewahre Ruhe und überlege genau, was Du wirklich willst. Solange Du Dich für alles verantwortlich fühlst, trägst Du die Last alleine.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Zärtliche Momente, anregende Gespräche, was willst Du mehr? Höchste Zeit herauszufinden, wie viel Freiraum jeder braucht, um sich in der Beziehung noch weiterentwickeln zu können.
Titelfoto: 123RF/nataka