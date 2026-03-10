Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.3.2026
Ob Dir Glück und Liebe zuteilwird oder Du Dich vor etwas in Acht nehmen solltest, verrät Dir und allen Sternzeichen das Horoskop von heute.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 10.3.2026
Alle Tierkreiszeichen bzw. Aszendenten unterliegen laut der Astrologie den Einflüssen der Himmelskörper. Je nach Gemüt und Wesenszügen werden sie vier Elementen zugeordnet:
Feuer: Widder, Schütze und Löwe
Wasser: Krebs, Fische und Skorpion
Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier
Luft: Waage, Zwillinge und Wassermann
Doch nicht nur die Zeit, in der man geboren ist, sondern auch tagesaktuelle Energien des Himmels haben Einfluss auf die Stimmung und den Körper. Dem ist man aber nicht machtlos ausgeliefert.
Du weißt im Grunde Deines Herzens genau, was heute zu tun ist. Doch irgendetwas blockiert Deine Seele. Vielleicht hilft Dir das Tageshoroskop am 10. März, Steine ins Rollen zu bringen und den Knoten zu lösen. Dann kannst Du entspannt und glücklich Dein Schicksal in die Hand nehmen.
Deine Zukunft wird dann voller Harmonie sein - ob in der Liebe, im Beruf oder in Sachen Gesundheit.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Du willst noch mehr über Dein Sternzeichen wissen? Dann schaue auch in diese Horoskope für weitere kosmische Inspiration:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Du bist mit Deinem Herzensmenschen voll auf einer Wellenlänge. Du wirst nicht ruhen, ehe Du das Geheimnis Deines Partners oder Deiner Partnerin gelüftet hast.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Veränderungen kündigen sich jetzt an. Das ist Deine Chance! Du musst Dich sehr anstrengen, denn es werden Dir Pflichten auferlegt, die Du nicht alleine so ohne Weiteres erfüllen kannst.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Supervital und auf dem besten Weg, eine zündende Idee in die Tat umzusetzen. Habe Mut und starte durch! Du stehst kurz vor dem Durchbruch, werde nicht ungeduldig.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Greife beim nächsten Stellenangebot bedenkenlos zu. Du bist unbeständig bei der Pflichterfüllung, aber mehr als kreativ bei Deiner Freizeitgestaltung. Bringe beides in die Waagschale.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst. Mache Deinem Schatz klar, dass Du nicht so bist, wie er Dich sieht.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Dein hochgetourtes Nervensystem ist stark angespannt. Durchbrich eingefahrene Gewohnheiten und lehne Negatives total ab. Unbedingt aufpassen, es kann in der Familie zu Unstimmigkeiten kommen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Vorsicht, da macht Dir jemand große Versprechungen, überschätzt dabei aber seine Möglichkeiten. Du hast dann das Nachsehen. Du profitierst beruflich von einem neuen und interessanten Job-Angebot.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Halte Dein Herz frei von Wut und Hass. Du strahlst Power, Mut und Entschlossenheit aus, das bringt Erfolg.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Dein Beziehungsbarometer weist auf ein deutliches Hoch hin. Dein Sinn ist jetzt auf Liebe, Genuss, Freude und Frohsinn gerichtet.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Besuche einen lieben Menschen. Kleine, spontane Abenteuer in der Liebe bauen Dich so richtig auf. Du hast Power ohne Ende und solltest Dich einfach einmal richtig vergnügen. Triff Dich mit Freunden und geht gemeinsam zu guter Musik tanzen!
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Dir gelingt nicht viel. Jeder Termin gestaltet sich schwieriger als ursprünglich geplant. Da braucht man schon gute Nerven. Du wirkst sehr warmherzig und erotisch. Du siehst richtig das Spiel mit dem Feuer vor Deinen Augen. Verbrenne Dich nicht!
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Nutze jetzt Deine Fähigkeiten, diese günstige Situation ist nur von kurzer Dauer. Du fühlst Dich in Entscheidungen und Handlungen eingeschränkt, so, als würdest Du gegen Mauern anrennen. Da ist es schwer, Dich zu beherrschen.
Titelfoto: 123RF/gruberjan