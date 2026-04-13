13.04.2026 05:52 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.4.2026

Horoskop heute, Montag, 13.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ist Dein Sternzeichen in Sachen Liebe und Beruf vom Glück verfolgt? Wirf einen Blick in Dein kostenloses Horoskop heute und finde im Tageshoroskop die Antworten auf Deine Fragen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 13.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 13.4.2026. © 123rf.com/weerapat Während der eine sich über eine top Gesundheit freut, überrascht den anderen vielleicht ein finanzieller Segen. Jedes Tierkreiszeichen schaut in seine ganz persönliche Zukunft. Ob Widder, Stier, Krebs, Zwillinge, Jungfrau, Löwe, Waage, Skorpion, Fische, Wassermann, Steinbock oder Schütze: Finde jetzt heraus, in welchem Lebensbereich die Sterne gut stehen. Hier findest Du Dein Horoskop für Montag, den 13.4.2026. Das Leben ist zu kurz, um schwermütig zu sein. Aber das Glück kommt auch nicht von allein. Wer lernt, Dinge aus der Vergangenheit besser loszulassen, kann auch in Harmonie in die Zukunft blicken. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.4.2026 Ein Horoskop kann bei einer wichtigen Richtungsentscheidung im Leben den entscheidenden Tropfen Inspiration schenken, den es manchmal dringend braucht, wenn die Gefühle verrückt spielen.

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Allen Freunden der gepflegten kosmischen Tipps sei der Blick in unsere weiteren Horoskope Rubriken empfohlen: Tageshoroskope

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Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ein Gewitter reinigt die Luft, kann aber auch Dein Gefühlsleben durcheinanderbringen und abkühlen. Geh auf Deinen Schatz zu. Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du hast jetzt die besten Aussichten, eine neue Liebe zu finden. Du erlebst einen Überschwang an Gefühlen, Lachen und Tränen liegen sehr eng beieinander. Meist zeigst Du Dich von Deiner besten Seite.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohlig warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Deine forsche Art ist genau das, was die anderen mögen. Du kannst Dir Gefühle erlauben und Deine Körpersprache sprechen lassen! Du hast Dein Innenleben ausgemistet und stehst vor einem idealen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Du bist empfänglich für die wahre Liebe.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine magische Ausstrahlung bezaubert und lässt so manche Herzen höherschlagen. Prüfe, ob wichtige Informationen Dir korrekt übermittelt wurden.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine Freunde sind enttäuscht von Dir. Du hältst Dich selten an Abmachungen. Lege Dir jetzt etwas Geld zur Seite. Du wirst Dich freuen, wenn Du später einen besonderen Wunsch davon erfüllen kannst.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du hast kein Feeling für den Umgang mit Deinen Mitarbeitern. Du solltest Pläne für die Zukunft schmieden, aber auch den Zufall mitspielen lassen. Es werden sich noch genügend Chancen ergeben.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es kann sein, dass Du jetzt das Bedürfnis hast, noch mehr zu glänzen. Du sprühst seit einiger Zeit geradezu vor Optimismus und Tatendrang und kannst es kaum erwarten, ein vielversprechendes Projekt in Angriff zu nehmen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn der Shopping-Virus Dich erwischt, solltest Du auf Deinen Kontostand achten. Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Bleibe ganz ruhig, ein finanzielles Thema entspannt sich. Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein. Du bringst die richtige Stärke dafür mit.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März