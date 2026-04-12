12.04.2026 06:56 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.4.2026

Horoskop heute, Sonntag, 12.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Liebe, Lust und Leidenschaft sollten jeden Tag vollkommen machen. Wird Dein Sternzeichen von Amors Pfeil getroffen? Dein kostenloses Horoskop von heute weiß mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 12.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 12.4.2026. © 123rf.com/captainvector Gehört Dein Sternzeichen in Deinem Aszendenten zu den Glückspilzen des Tages? Oder heißt es den Freitag mit Vorsicht zu genießen? Nimm Dein Leben selbst in die Hand, räume alle Hürden beiseite und lasse Dich dabei ein wenig von Deinem persönlichen Tageshoroskop inspirieren. Vielleicht zieht so mehr Harmonie im Leben ein und eine wichtige Richtungsentscheidung in einem Lebensbereich trifft sich wie von selbst. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.4.2026 Stier, Widder, Zwillinge, Krebs, Jungfrau, Löwe, Skorpion, Waage, Schütze, Steinbock, Fische, Wassermann: Bedenke, in der Ruhe liegt die Kraft. Der Schlüssel zum Glück liegt in Dir selbst. Durch die zauberhafte Magie der Astrologie kann auch ein Horoskop eine wichtige Orientierung schenken.

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Wer noch mehr Horoskope lesen und Astro-Tipps für sein Sternzeichen erfahren möchte, ist hier genau richtig: Tageshoroskope

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Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Gewöhne Dir an, Dich immer an Vereinbarungen zu halten. Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Kleine Kompromisse sind fällig für den lieben Frieden. Deine Familie muss mal wieder sehr viel Toleranz aufbringen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Die Familie rebelliert, wenn Du Dich zu wenig mit ihr beschäftigst. Plane für das nächste Wochenende unbedingt einen gemeinsamen Ausflug. Es hängt von Deiner Reife und persönlichen Gelassenheit ab, wie Du diese Situation erträgst. Es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen abgehen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bei Dir herrscht derzeit finanziell eine starke Flaute. Schiebe unbedingt Deine Entscheidungen hinaus!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du punktest am Arbeitsplatz, Deine Überzeugungskraft ist großartig. Deine Stellungnahme ist gefordert, prüfe vorher Deine Finanzen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Verabrede Dich spontan, das wird richtig amüsant.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab. Keine Sorge, wenn etwas nicht gleich so läuft wie geplant. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen, die Dinge lösen sich.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Bei ständiger Überforderung greifst Du zu schnell zum Alkohol und Tabak - Vorsicht! Du bestimmst, wo es langgeht, denn wer bezahlt, gibt an!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein Teamgeist zahlt sich aus. Prickelnde Wortgefechte heben die Stimmung und wenn Du jetzt noch Deine Egozentrik überwindest, erreichst Du alles. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Entspanne Dich, sammle Kraft für die kommenden Aufgaben. Wichtig ist allein Deine innere Bereitschaft, die Verantwortung für Dich selbst und Dein Tun zu übernehmen. Nur Du kannst bei Dir etwas bewegen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße. Eine Chance oder ein Angebot am Arbeitsplatz bringt Dich ganz durcheinander.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März