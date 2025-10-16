Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.10.2025

Horoskop heute, Donnerstag, 16.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Blicke zuversichtlich in die Zukunft: Das Horoskop von morgen, dem 16. Oktober, kann Dir helfen, dass sich der Nebel in Deinem Kopf lichtet.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 16.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 16.10.2025. © 123RF/andreiuc88 Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, heißt eine Redensart. Damit kann auch gemeint sein, dass man seine eigenen Stärken nicht sieht, weil der Geist zum Beispiel durch Liebeskummer oder anderen Schmerz vernebelt ist. Im Schicksalsmoment kann es helfen, innezuhalten und einen Blick von außen auf sich zu werfen. Eine reflektierte Selbstwahrnehmung gepaart mit den Ratschlägen der Tageshoroskope kann einiges in Bewegung bringen, ob im Liebesleben, im Beruf oder in Bezug auf körperliches Unwohlsein. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:

Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.10.2025 Alle Sternzeichen haben die Chance, sich im Horoskop vom 16. Oktober über die aktuell wirkenden Energieströme von Venus, Neptun und anderen Planeten zu informieren und so zu erfahren, wie man das eigene Schicksal selbst bestimmen kann.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du empfindest ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit Deiner Familie. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit, auch Du wirst geliebt. Die Grundlage für das Verwirklichen eines Planes sollte Fleiß und Genauigkeit sein.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Schlucke nicht immer als runter, sag, was Sache ist. Die Familie rückt zusammen, man ist dankbar für Zuwendung und Hilfe.



Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn Du Dich geborgen fühlst, hast Du eine besondere Ausstrahlung. Deine Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Ideen und Hirngespinste überfallen Dich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Halte Deine Kritiksucht zurück, Deine Objektivität dürfte etwas eingeschränkt sein. Du wirst sehen, es geht alles leichter und schneller, als Du denkst.



Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Deine Genusssucht wirkt sich zur Zeit negativ auf Dein Liebesleben aus. Versuche mit etwas mehr Abstinenz eine Besserung herbeizuführen. Triff Deine Entscheidungen spontan aus dem Bauch heraus.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sorge dafür, dass Deine Termine nicht zu knapp gehalten werden. Tritt etwas zurück. Du brauchst eine kreative Pause.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Dein Humor und Deine Schlagfertigkeit sind einfach umwerfend.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Verpasse nicht den Zeitpunkt, an dem Du mit dem Träumen aufhören und Dich wieder den konkreten Aufgaben des Alltags stellen solltest. Gerade die leisen Momente können jetzt in Deiner Partnerschaft sehr intensiv werden.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Eine Spontan-Entscheidung kann schnell zu positiven Veränderungen führen. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution ist überdurchschnittlich gut.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand nimmt Dir charmant eine Entscheidung ab. Man vertraut Dir, enttäusche jetzt nicht die ganze Familie.



Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nimm Dir Zeit für Deine Freunde, sonst nimmt die Zeit Dich ein. Dies sind weise Worte, die Du beherzigen solltest. Stoppe den Gedankenunsinn, leg den Hebel um und triff Bauchentscheidungen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März