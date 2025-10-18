Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.10.2025

Horoskop heute, Samstag, 18.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Tageshoroskop weiß Rat: Das Leben ist kein Glücksspiel. Du kannst in Zukunft glücklich sein, wenn Du Deine Stärken nutzt und die Vergangenheit ruhen lässt. Mache die beste Version aus Dir selbst. Das Horoskop von morgen, dem 18. Oktober, schenkt Dir Inspiration.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 18.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 18.10.2025. © 123RF/robinatz Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische sind bestens beraten mit dem Horoskop.

Denn die Astrologie weist einen täglich darauf hin, mit welcher Stimmung man zu rechnen hat und in welchen Lebensbereichen das Seelenleben durcheinandergeraten ist.

Das können auch mal unangenehme Wahrheiten sein, die man nicht gern hört, aber die einen weiterbringen können, wenn man sich mit ihnen, mit seinen Schattenseiten beschäftigt.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es sieht so aus, als ob Deine amourösen Wünsche jetzt in Erfüllung gehen. Sei aktiv und mach den ersten Schritt. Du fühlst Dich gehemmt und suchst verzweifelt nach einem Ausweg. Da hilft nur, die Zeit für Dich arbeiten zu lassen. Manches löst sich von ganz allein.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Bringe mehr Lebensfreude und Perspektiven in das berufliche Rahmenprogramm. Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst.



Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du setzt falsche Signale. Dein Partner versteht nicht, was Du überhaupt willst. Unverhofft kommt oft, auch in der Liebe.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bleibe sachlich und lass Dich nicht gegen andere aufbringen. Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden.



Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Intelligent, mutig und gut gelaunt meisterst Du Deine Aufgaben. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt.



Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Nimm Dir Zeit für Deine Überlegungen und denke intensiv nach. Ein herausfordernder Jupiteraspekt bewirkt, dass Du manchmal etwas oberflächlich wirkst.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine Sensibilität gibt Dir die Möglichkeit, Freund und Feind zu unterscheiden und Dich rechtzeitig entsprechend zu arrangieren. Dir bleibt überhaupt nichts verborgen, aber lass Dir das nicht anmerken.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du hast Schwierigkeiten, Autoritäten anzuerkennen, die nicht verkörpern, was sie vorgeben. Trotzdem solltest Du versuchen, sie zu verstehen. Liebe, Lust und Leidenschaft stehen jetzt bei Dir auf dem Programm.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Unstete Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich unberechenbar. Jetzt geht es darum, die Dinge beim Namen zu nennen und Dich einer Herausforderung zu stellen. Beiße Dich durch, Du wirst siegen!

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Schatz setzt andere Prioritäten als Du, zeige dafür Verständnis. Ein Familientreffen ist schon längst überfällig.



Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Sprich den Wunsch, den Du an Deinen Partner hast, offen aus. Warte nicht darauf, dass er Dir von den Augen abgelesen wird. Herzliche und innige Stunden erwarten Dich am Wochenende.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März