Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.3.2026

Horoskop heute, Montag, 16.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über Dein Schicksal in Sachen Lust und Liebe? Finde es gleich heraus in den kostenlosen astrologischen News vom Montag. Das Horoskop von heute blickt auf die Chancen des Tages.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 16.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 16.3.2026. © 123rf.com/forplayday Die Astrologie begeistert Sternenkundler auf der ganzen Welt. Jedes Tierkreiszeichen (Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder) brennt darauf, zu erfahren, welche Impulse im Beruf und der Liebe gesetzt werden sollten. Beginnt der Tag voller Glück und Harmonie oder musst Du erst ein paar Hürden nehmen, um wieder in positiver Stimmung in die Zukunft blicken zu können? Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.3.2026 Manchmal muss eine wichtige Richtungsentscheidung einfach getroffen werden.

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Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du übrigens unter:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du hast Dein Liebesleben einfach nicht mehr im Griff. Schau Dich einmal in Deinen vier Wänden um. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Deine Verschönerungsideen in die Tat umzusetzen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Die Probleme in Deiner Partnerschaft lösen sich von selbst wieder in Luft auf, und Du wirst schnell merken, dass Deine Sorgen unbegründet waren. Ein kleines Formtief macht sich bemerkbar, daher solltest Du besser einen Gang zurückschalten. Du hast wirklich genug geleistet.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Immer wieder schaffst Du es, am Ende als Sieger dazustehen. Trinke mehr Wasser, das entgiftet den Körper.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Auch wenn Dir nicht gleich jeder zujubelt, Du wirkst trotzdem überzeugend. Ein gewagter Flirt verlockt Dich zu einem noch gewagteren Spiel.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Du neigst momentan zu Oberflächlichkeit und Ego-Trips. Beides ist aber Gift für Deine Beziehung. Also strenge Dich mal wieder etwas mehr an.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wie lange willst Du das Spiel noch spielen? Der Bogen ist längst überspannt. Du hast Glück bei der Durchsetzung von bodenständigen Projekten.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bist leicht verletzlich, solltest deshalb aber nicht immer schmollen. Aufbruchstimmung! Du bist bereit, Dein Leben zu verändern.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Genieße gemeinsame Stunden mit Deinem Partner! Die Glücksfee ist Dir gut gesinnt, riskiere ein Gewinnspiel.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du flirtest und lockst, machst auf Dich aufmerksam und zeigst Dich von allen Seiten. Aber wenn das Glück endlich näher rückt, ergreifst Du die Flucht. Im Hinblick auf Deine geschäftlichen Angelegenheiten solltest Du Dich zurückhalten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist sehr anlehnungsbedürftig. Du brauchst jemanden, dem Du blind vertrauen kannst. Jegliche Hindernisse, die sich Dir in den Weg stellen, sind nur vorübergehender Natur.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März