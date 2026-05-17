17.05.2026 15:00 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.5.2026

Horoskop heute, Montag, 18.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ob Liebesglück, Gesundheitsboost oder beruflicher Neuanfang - die Sterne lassen Dein Sternzeichen nicht allein und helfen Dir mit ihrem Rat im Tageshoroskop für heute, in jedem Lebensbereich glücklich zu werden.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 18.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 18.5.2026. © Unsplash/Patrick Fore Manchmal hat die Seele viel zu verarbeiten, man fühlt sich schwer. Doch die Kraft der Sterne und die Mondenergien können einem einen positiven Schub geben, um Chancen ergreifen und Hindernisse im Leben aus dem Weg räumen zu können. Wer kosmische Inspiration sucht, um Seele und Körper in Harmonie zu bringen, bekommt nützliche Astro-Tipps im gratis Tageshoroskop für alle Tierkreiszeichen: Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze. Bist Du bereit, die notwendigen Schritte zu gehen - sowohl in Deiner Liebesbeziehung als auch in Sachen Gesundheit sowie im Beruf? Tageshoroskop Horoskop heute: Das erwartet Dich am 17.5.2026 Dann lies gleich Dein Horoskop, um von den Kräften der Himmelskörper zu profitieren.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere Horoskope für alle Tierkreiszeichen findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es läuft doch jetzt beruflich richtig an, besser geht's nicht, oder? Verausgabe Dich nicht, weder körperlich noch geistig.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wenn Du immer wieder ein Risiko eingehst, musst Du auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, wenn die Sache danebengeht. Diese etwas schwierige Zeit wirst Du meistern.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Langsam wird es etwas ruhiger, aber keineswegs langweilig. Nach diesem Zwischenstopp erlebst Du noch mal Leidenschaft pur. Ein Freund wartet schon seit langer Zeit auf Deinen Anruf.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Halte Dich mit Kritik zurück, Deine Objektivität dürfte etwas eingeschränkt sein. Setze die richtigen Personen für Deine Pläne ein, dann kann nichts passieren.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mit unbedingtem Willen wirst Du bei Deinem Partner nichts erreichen. Deine Geschäfte kommen erst dann richtig voran, wenn Du unter Menschen gehst und die richtigen Kontakte knüpfst. Noch ist alles etwas zu lahm.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Du rettest eine verfahrene Situation und bist dadurch für Deinen Chef unersetzlich.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Partner und erlebst eine traumhafte Zeit. Dein Talent ist gefragt, Du befindest Dich jetzt auf der Erfolgslinie.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Behalte die Durchsetzung der eigenen Wünsche bei! Du bist in der Lage, auf den Partner gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden. Harmonie ist angesagt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Hör auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Tu einfach das, was Du tun willst, und genieße es, aber immer mit Bedacht.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Durch Deinen ausgleichenden Einfluss klärst Du Differenzen innerhalb der Familie. Du neigst aktuell zur Nachlässigkeit und dadurch entstehen Fehler. Finanziell solltest Du keine Experimente starten, sondern solide planen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März