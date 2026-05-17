17.05.2026 06:25 Horoskop heute: Das erwartet Dich am 17.5.2026

Horoskop heute, Sonntag, 17.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Im Horoskop für den heutigen Sonntag erfährst Du, welches Sternzeichen vor Energie platzen könnte und wer in Zukunft ein bisschen mehr auf sein Immunsystem achtgeben sollte. Ist es Dein Tierkreiszeichen? Finde es heraus.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 17.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 17.5.2026. © 123RF/perseomedusa Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Für jedes Tierkreiszeichen in allen Aszendenten hält das Schicksal einen ganz eigenen Weg bereit. Ob im Beruf, der Liebe oder der Gesundheit: Es gibt immer mal Berg- und Talfahrten. Große Steine, die sich Dir im Leben in den Weg legen, solltest Du anpacken und beiseite räumen. Dein gratis Tageshoroskop kann Dir eine persönliche Inspiration schenken, um Dein Leben in Zukunft in die richtigen Bahnen lenken zu können. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.5.2026 Dabei sollte eine einschneidende Richtungsentscheidung nicht übers Knie gebrochen werden. Harmonie und glückliche Gefühle ziehen oft nicht über Nacht ein, sondern brauchen Geduld und ein Stück Optimismus für die Zukunft. Sei gespannt, welche Astro-Tipps Dein kostenloses Horoskop bereithält.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Wer noch nicht genug Erleuchtung verspürt, darf gerne auch diese Horoskope auf sich wirken lassen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du fühlst Dich durch Deine Umgebung gelangweilt. Man setzt großes Vertrauen in Dich und Dein finanzielles Händchen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Singles stehen vor einer süßen Entscheidung. Es ist jetzt Zeit für ernsthafte Gespräche, und es fällt Dir leicht, richtig zu planen und zu organisieren. Bleib am Ball!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Genussfreudig widmest Du Dich einem harmonischen und erotischen Liebesleben. Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Steh zu Deiner Meinung und vergiss das, was alle anderen sagen. Entwickle eine eigene Lebensphilosophie. Bleib relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Endlich hast Du mehr Zeit für die Familie und Deine eigenen Interessen. Deine innere Bereitschaft hilft Dir jetzt, Ziele zu erreichen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Überfordere weder Dich selbst noch andere, die von Dir abhängen. Äußere Zwänge oder innere Triebe beherrschen Dein Denken. Manchmal weißt Du fast zu gut, was richtig und falsch ist. Halte weiterhin an Deinen Ansichten fest, denn bisher lief alles super.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Bleib jetzt am Ball, es erwartet Dich eine Liebesbelohnung. Versuche eine ausgewogene Balance zu finden zwischen Deinen Alltagspflichten und Deiner Freizeitgestaltung. Vergiss dabei die Liebe nicht.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du ergänzt Dich mit einigen Kollegen perfekt! Sollte Dir jemand seit Längerem auf die Nerven gehen, weise ihn in die Schranken. Du hast genug Geduld mit ihm gehabt.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz? Kleine Gewichtsschwankungen sind möglich - setze auf die richtige Ernährung.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du leidest unter dem Gefühl, auf der Stelle zu treten, bewahre Geduld. An Deinem Partner oder Deiner Partnerin kommen unentdeckte Dinge zum Vorschein.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wo ist Dein gesunder Menschenverstand? Die gebratenen Tauben kommen nicht von alleine in den Mund geflogen. Wenn Du Dich falsch verstanden fühlst, solltest Du Dich nicht einfach zurückziehen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März