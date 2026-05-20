Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.5.2026
Die Liebe versetzt Berge, heißt es. Ist das bei Deinem Sternzeichen gerade auch so oder musst Du Dich noch gedulden, bis das Liebesglück auch Dich ereilt? Du erfährst es in den Astro-Nachrichten in Deinem Tageshoroskop für heute.
Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 20.5.2026
Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze:
Alle Tierkreiszeichen finden im gratis Tageshoroskop wichtige Botschaften über die Liebe, die berufliche Situation und den gesundheitlichen Zustand.
Erfahre, wie Du Chancen in jedem Lebensbereich am besten nutzen kannst und worauf man achten sollte.
Die Astrologie, die sich die Sternenkonstellation, Planetenbewegungen und Mondenergien ganz genau anschaut, sendet Dir wertvolle Astro-Tipps, mit denen Du Deinen Alltag besser meistern kannst.
Also lasse Dich inspirieren und öffne Dein Herz und Deine Seele für Deine kosmische Bestimmung - sie wird Dich in eine erfüllte Zukunft leiten.
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Noch mehr kosmische Tipps verraten Dir jeden Tag, jede Woche und jeden Monat unsere Horoskope:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Hast Du den richtigen Partner gefunden? Dann intensivier die Beziehung. Die Bodenständigkeit Deiner Ideen ist wichtiger als vage Experimente.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Geschickt nimmst Du Einfluss auf die Gedanken anderer. Du erfasst schwierige Sachverhalte schnell und setzt sie positiv um. Am besten ist, Du lässt immer ein Hintertürchen offen für alle Fälle.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Dein Familien- und Freundeskreis steht hinter Dir. Auch wenn nicht immer alle einer Meinung mit Dir sind, meinen sie es alle gut mit Dir. Allerdings ist immer Vorsicht vor Übertreibungen geboten.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Unverhofft kommt oft, auch in der Liebe. Ein Weg wird frei für einen absoluten Neubeginn. Jetzt klaren Kopf bewahren.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn Du bist in der Lage, sinnlich und harmonisch auf den Partner einzugehen und Gefühle zu zeigen. Anstehende Aufgaben werden gelöst und Schwierigkeiten verlieren ihr Gewicht, wenn Du Dich dazu entschließen würdest, zu handeln.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Eine Herzensangelegenheit braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln, bleib cool! Nutz die Gunst der Stunde und mach reinen Tisch.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Ebne Deinen Erfolgsweg, indem Du offen auf andere zugehst. In Finanzdingen nicht drängen lassen, alles will wohlüberlegt sein.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Die hohen Ansprüche Deines Partners belasten Dich. Schon lange kommst Du zu kurz. Gib Dich nicht so unnahbar. Jeder weiß, dass sich hinter der rauen Schale ein treuer und aufrichtiger Kern versteckt.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Wann hast Du Deinem Schatz das letzte Mal gesagt: "Ich liebe Dich"? Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalt alles im Auge.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Nicht verzagen, alles fügt sich zum Guten. Du bist ungeheuer flexibel, hast Ausdauer und gute Ideen. Sorge im Arbeitsbereich für Klarheit und Entspannung.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Überrasch Deine Lieben und Deine Familie mit einem gemeinsamen Essen. Deine liebevollen Worte werden von Deinem Schatz dankbar angenommen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du entwickelst mehr Selbstbewusstsein, Power und Kraft als je zuvor. Jetzt können sich ganz schnell Aggressionen entladen, bewahre Ruhe.
Titelfoto: 123rf/Mihai Maxim