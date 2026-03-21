Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.3.2026

Horoskop heute, Samstag 21.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Bist Du empfänglich für den Zauber der Sterne und die Kraft der Mondenergien? Dein Tageshoroskop von heute, dem 21. März, beschreibt Dir, welchen Einfluss die aktuelle Sternenkonstellation auf alle Beziehungsthemen und berufliche Chancen nimmt.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 21.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 21.3.2026. © 123RF/grandfailure Läuft alles paletti und das Glück könnte gerade nicht größer sein? Oder wirft die Zukunft dunkle Schatten voraus, die die Stimmung und Harmonie beeinträchtigen?

Jede Richtungsentscheidung aus der Vergangenheit hat Dich an diesen Punkt gebracht und jede weitere bestimmt, wie es für Dich weitergeht. Schnappe Dir ein paar kostenlose Astro-Tipps aus dem Horoskop für Dein Tierkreiszeichen (Steinbock, Widder, Zwillinge, Wassermann, Fische, Waage, Krebs, Löwe, Schütze, Skorpion, Jungfrau und Stier) und nimm Dein Leben selbst in die Hand. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.3.2026 Sei gespannt, was Dein Sternzeichen in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf erwartet.

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Wer auf den kosmischen Geschmack gekommen ist, kann in den Horoskopen noch weitere Sternenkundler News finden: Tageshoroskope

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine kreative Ader ist besonders ausgeprägt und motiviert zur Weiterentwicklung. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Alle größeren Ausgaben und Investitionen gut überdenken. Wer Deine Liebesseele verletzt, dem kannst Du lange nicht verzeihen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Vielleicht solltest Du Dich mit einer Person Deines absoluten Vertrauens mal wieder aussprechen. Du hast dafür eine gute Ausgangsposition. Du kannst kommende Aufgaben und Ereignisse gut planen und umsetzen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du erlebst eine Zeit der Besinnung und Konzentration und gehst mit Umsicht zu Werke. Alles verläuft etwas langsamer, aber umso gründlicher. Die Liebe weckt Deine Abenteuerlust. Du wirst mit Komplimenten überhäuft und so mancher erliegt gerne Deinem zauberhaften Charme.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wenn Du auf die richtigen Freunde hörst, geht Dir vielleicht ein Licht auf. Du musst mit Deinen finanziellen Problemen jetzt ganz alleine fertigwerden. Weder Deine Freunde noch Deine Kollegen können Dir jetzt helfen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Höre mehr auf die Vernunft als auf Deine Bedürfnisse. Du musst zu der Zusage stehen, die Du einem Freund gegeben hast, auch wenn es Dir Mühe bereitet, Dein Versprechen einzulösen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dir wird selten langweilig. Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Wer sich selbst schätzt, muss anderen nichts beweisen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest nichts überstürzen und Dein Herz ein wenig entlasten. Ein paar schöne Stunden mit einem lieben Menschen würden Dir guttun. Im Moment sind die Chancen zu gering. Habe noch etwas Geduld.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es knistert gewaltig in Deiner Partnerschaft und wenn Du nicht rechtzeitig einlenkst, könnte es in eine Richtung laufen, die Dir Ärger bringt. Du durchlebst eine Zeit der Förderung durch einen Vorgesetzten. Nimm die Chance an und arbeite an Deiner Karriereleiter.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du Dich diplomatisch verhältst, bekommst Du auch Hilfe. Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit Längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um! Du bist wach und clever und schöpfst alle Möglichkeiten aus.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März