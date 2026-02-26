Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.2.2026

Horoskop heute, Donnerstag 26.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop liefert Dir himmlische Antworten auf wichtige Lebensfragen zur Liebe, zum Job und zur Gesundheit. Lass Dich von den Sternen leiten.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 26.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 26.2.2026. © 123rf.com/tomwang Falls Dein Herz nicht genau, weiß, was es will oder in welche Richtung es gehen soll, warten auf Dich hier im Tageshoroskop am 26. Februar wertvolle Lebenstipps für eine Zukunft voller Glück, Harmonie und Liebe. Egal, ob Du auf Partnersuche bist oder Deinen Schatz schon gefunden hast, die Astrologie ist bei wichtigen Lebensentscheidungen ein spiritueller Begleiter für alle zwölf Sternzeichen: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Greife nach den Sternen und erkenne Deine Chancen in Liebe, Gesundheit und Beruf - dann wird Dir Gutes widerfahren und Dein Schicksal positiv beeinflussen.



Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Nimm nicht gleich jede Herausforderung an, die man Dir stellt. Es gibt Dinge, die sich von allein erledigen, warte ab, was sich tut. Du suchst Anerkennung durch übermäßige Anpassung. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ein gesunder Egoismus ist von Vorteil.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wer Dich verführen kann, erlebt Deine ganze Leidenschaft. Jetzt kommt es darauf an, dass Du Dich in Deiner Familie durchsetzt.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Hast Du den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden? Dann investiere in die Beziehung. Bevor Dich die Einkaufswut packt, überprüfe Deinen Kontostand.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten. Eine vorteilhafte Zeit für Pläne, Unternehmungen und Verträge.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wahrscheinlich gehen jetzt Moral oder Nützlichkeitserwägungen vor Gefühl, Genuss und Leidenschaft. Du wirkst zu kontrolliert. Du brauchst Dir beruflich keine Sorgen zu machen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Bauernschläue ist durchschaut, jetzt hilft nur noch Schadensbegrenzung. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Prüfe, ob wichtige Informationen Dir korrekt übermittelt wurden. Durch einen positiven Aspekt versuchst Du, mit Deinem Schatz in Frieden das Leben zu genießen. Das wird Dir nicht immer gelingen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden. Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst Interesse.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Ein Misserfolg sollte Dich nicht gleich völlig entmutigen. Nimm die Niederlage gelassen hin und richte den Blick nach vorne. Es tun sich in finanzieller Hinsicht neue Möglichkeiten auf. Halte Dich an den Ratschlag des Fachmannes, dann kann nichts passieren.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Inzwischen ist es schon drei Minuten nach zwölf, Du hast es versäumt! Wichtige Angelegenheiten können sich kompliziert gestalten und sich zu Deinem Nachteil entwickeln. Dränge also nicht auf Entscheidungen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Es umgibt Dich ein Hauch von Charme und erotischer Fantasie. Du musst zu der Zusage stehen, die Du einem Freund gemacht hast, auch wenn es Dir Mühe bereitet, Dein Versprechen einzulösen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März