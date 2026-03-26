Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.3.2026

Horoskop, Donnerstag, 26.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Deine Gesundheit sollte an oberster Stelle stehen. Erst danach stehen Liebe und Beruf im Fokus. Was Dein kostenloses Horoskop heute sonst noch an individuellen Ratschlägen bereithält, erfährst Du hier bei TAG24.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 26.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 26.3.2026. © 123RF/paulgrecaud Erwartet Dich ein Tag voller Glück oder solltest Du besser vorsichtig sein? Dein Tageshoroskop am 26. März kann Dir vielleicht den richtigen Impuls mit auf den Weg geben. Die Astrologie hält hierbei für jedes der zwölf Sternzeichen eine individuelle Botschaft parat, die sie anhand von Planetenbewegungen und den Sternenkonstellationen des Universums entschlüsselt hat. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Die Tierkreiszeichen erfahren, wie sich aktuelle Gefühle und Gegebenheiten auf ihre nahe Zukunft auswirken können. Vergiss dabei nicht, dass Du Dein Schicksal stets selbst in der Hand hast. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.3.2026 Durch Dein Handeln kannst Du auch verzwickte Lebenssituationen zum Guten wenden, sei es nun in Liebesangelegenheiten, im Beruf oder im Zusammenleben mit Deinen Mitmenschen.

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Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Glückshormone sprudeln, vor allen Dingen bei Singles. Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

So aussichtslos, wie Du meinst, ist Deine Lage nicht. Setze Dich durch! Deine finanziellen Angelegenheiten können sich recht positiv entwickeln, wenn Du einen Hinweis aus dem Freundeskreis beachtest.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes. Bekämpfe Nervosität und Unkonzentriertheit nicht dadurch, dass Du Dich zurückziehst, sondern lebe ganz im Augenblick.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du hast eine gute Menschenkenntnis. Du bekommst Probleme immer besser in den Griff. Verlege alle wichtigen und komplizierten Dinge auf einen späteren Zeitpunkt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mach Deinem Schatz klar, dass Du nicht so bist, wie er Dich sieht. Deine Sparsamkeit geht langsam, aber sicher in Geiz über.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sei toleranter mit denen, die nicht so belastbar sind wie Du. Eine schwere Liebesenttäuschung belastet Dich noch immer. Versuche loszulassen!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du wirst mit Sehnsucht erwartet – sei unbedingt pünktlich! Dein Charme zieht andere mal wieder total in Deinen Bann.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Mehr Schlaf würde auch Dir sehr guttun. Wehre den Missmut ab, der Dich beschleichen will. Setze Deiner trüben Stimmung eine erfreuliche Sache entgegen und schon geht es besser.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du setzt Dich aktiv für den Zusammenhalt der Familie ein. Du hilfst immer dann mit, wenn es nötig ist, die Gemeinschaft zu stärken und zu leiten. Ein Jupiteraspekt könnte bewirken, dass Du manchmal etwas oberflächlich wirkst.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Irgendetwas ist faul - liegt es an Dir oder an jemand anderem?

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist im Beruf voller Zuversicht und guter Dinge. Gib auch mal wieder nach, dann wird sich die Harmonie einstellen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März