Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 27.2.2026

Horoskop heute, Freitag, 27.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop von heute weiß: Sport hält fit und macht glücklich. Das sollten sich einige Sternzeichen ganz besonders auf die Fahnen schreiben. Welche Botschaften die Sterne sonst noch in petto haben, verrät Dir Dein kostenloses Tageshoroskop vom Freitag.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 27.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 27.2.2026. © 123rf.com/iiuliawhite Nimm Dein Schicksal in die Hand und sorge selbst für eine gute Harmonie in Deinem Leben. Mit ein wenig mehr Rücksicht und Achtsamkeit kann jeder auch schwierige Lebenssituationen besser überstehen. Vielleicht können Dir ein paar Astro-Tipps bei einer wichtigen Richtungsentscheidung behilflich sein. Hier findet jedes Sternzeichen (Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder) eine kleine Inspiration, was das Schicksal in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit vorgesehen hat. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.2.2026 Erfahre jetzt, was die Sternenkundler im kostenlosen Tageshoroskop vom Dienstag an Tipps parat haben.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Gesundheitlich gibt es nichts zu meckern. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem stabil, das tut richtig gut. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Du zeigst die verborgenen Seiten Deiner Seele.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du solltest Pläne für die Zukunft schmieden, aber auch den Zufall mitspielen lassen. Es werden sich noch genügend Chancen aufzeigen. Ausgleichsgymnastik stärkt Deinen Rücken.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wehre Dich am Arbeitsplatz sofort und energisch gegen eine Ungerechtigkeit. Nur ein versöhnliches Wort öffnet das Herz Deines enttäuschten Partners oder Deiner Partnerin.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Hör nur auf den, der Deine Ideen unterstützt. Alles ist bestens, schalte einen Gang zurück und kümmere Dich um Liegengebliebenes.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit. Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen, Deine Bodenständigkeit wackelt. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ein Freund braucht Deinen Zuspruch. Du weißt schon, wie Du helfen kannst. Man setzt große Erwartungen in Deine Unterstützung und zeigt Vertrauen. Du weißt genau, was Du an Deinem Schatz hast, alles verläuft harmonisch.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Durch ein verlockendes Angebot will man Dich aufs Glatteis führen. Nur solide Arbeit findet Anerkennung.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du lange überlegst, können Dir andere zuvorkommen. Versuch, Dein Innenleben zu begreifen und positiv zu leben. Geh einfach die Richtung weiter, die jetzt unbewusst vorgegeben wird.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Ein Gefühl der Freude und Unternehmungslust kann Dich jetzt erfassen. Beruflich erlebst Du, wie äußere Widerstände und Probleme schwinden. Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nutze Dein Motivationshoch, bringe Deinen Schreibtisch auf Vordermann. Schau Dich einmal in Deinen vier Wänden um. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Deine Verschönerungsideen in die Tat umzusetzen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März