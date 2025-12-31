Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 31.12.2025
Das Horoskop vom 31. Dezember beendet das Kalenderjahr mit einem letzten astrologischen Rat für alle Sternzeichen. Noch einmal innehalten und den Fokus auf sich selbst legen, bevor man mit neuen Vorsätzen und Energie ins neue Jahr startet.
Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 31.12.2025
Ein letztes Mal zeigen Dir die Sterne in diesem Jahr den Weg in eine glückliche Zukunft und verraten, ob Du heute mit einem Feuerwerk in Deinem Liebesleben zu rechnen hast oder ob Du Dich emotional wappnen solltest, um das Schicksal positiv beeinflussen zu können.
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:
Für manches Tierkreiszeichen und manchen Aszendenten gilt es heute, ein Hindernis zu überwinden. Andere können sich ganz ungehindert treiben und ihr Herz sprechen lassen.
Inspiriert von den Himmelskörpern kann es jeder schaffen, von Liebe und Harmonie in der Beziehung, Erfolg im Beruf und einem gesunden Körper getragen zu werden.
Stehen die Sterne günstig? Können die Mondenergien fließen? Antworten, die für Dein Seelenleben von großer Bedeutung sind, erhältst Du jetzt im Horoskop vom 31. Dezember.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Alle Horoskope auf einen Blick für Dich und alle anderen Sternzeichen:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Die Interessen zwischen Dir und Deinem Schatz gehen stark auseinander. Es gibt viel zu besprechen, schiebe es nicht auf die lange Bank.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf gesunde Ernährung. Bleibe aktiv, lass Trägheit nicht von Dir Besitz ergreifen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Dein Wort hat Gewicht - auch bei Verhandlungen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen. Dein Sinn für Schönheit und erotisches Empfinden ist stark ausgeprägt.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben auf Vordermann. Du solltest jetzt nichts mehr hinausschieben, sondern rasch entscheiden.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig. Sorge für Ausgleich und Harmonie. Beziehe bei großen Plänen die Wirklichkeit sorgfältig mit ein. Großartige Bauwerke benötigen ein sehr stabiles Fundament.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Deine Pläne kommen an und werden gefördert. Zurzeit kann niemand das Feuer der Leidenschaft in Dir entfachen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du findest die richtigen Worte, um andere für Dich zu gewinnen. Du solltest Dir jetzt in Geldangelegenheiten nicht reinreden lassen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in die Ecke drängen! Mach jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Positive Aspekte symbolisieren die Zunahme besonderer Fähigkeiten. Deine intellektuelle Kontrolle versagt, Du zerfließt in Glücksgefühlen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Finanziell erwarten Dich magere Zeiten, aber nur vorübergehend. Finanzielle Durststrecken müssen durchgestanden werden, Du kommst bald zum Zug.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das sollte man überdenken. Der Charme einer feurigen Persönlichkeit kann Dich schnell entflammen.
Titelfoto: 123RF/elen