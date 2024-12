Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.12.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 4.12.2024. © 123RF/sonyaillustration

Achtsamkeit und Demut sind die Schlüsselwörter der Astronews des heutigen Tages:



Eine erfüllende Liebesbeziehung ist ein Geschenk, keine Selbstverständlichkeit. Für einen zufriedenstellenden Job muss man sich ins Zeug legen. Und für Fitness und Gesundheit auch mal richtig schwitzen. Nur Du selbst hast in der Hand, wie Dein Leben verläuft, egal welches Sternzeichen oder welchen Aszendenten Du hast:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Für den nötigen Motivationsschub nach einem tiefen Tal kann die Astrologie sorgen:

Finde jetzt heraus, was Dir die Sterne und Planeten in ihrer aktuellen Konstellation am Himmelszelt sagen wollen - in Deinem persönlichen und kostenlosen Tageshoroskop für Mittwoch, den 4. Dezember.