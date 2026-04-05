Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.4.2026

Horoskop heute, Sonntag 5.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Sinnliche Stunden zu zweit, ein knisternder Flirt oder graue Wolken am Liebeshimmel? Darauf hat das Horoskop vom heutigen Sonntag, dem 5. April, Antworten.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 5.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 5.4.2026. © 123RF/forplayday Die Sterne haben nicht nur etwas über Dein Liebesleben zu sagen, sondern auch zu Deinen beruflichen Chancen und über Deinen gesundheitlichen Zustand. Musst Du im Job mehr Gas geben? Musst Du mehr auf Dein Immunsystem achten? Das Sternorakel weiß mehr, egal, welches Tierkreiszeichen und welchen Aszendenten Du im Herzen trägst:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Die Bewegungen der Sterne und die Energien des Mondes haben laut der Astrologie großen Einfluss auf die Erdbewohner. Glück und Harmonie stellen sich jedoch selten von allein ein, Du musst Dein Schicksal schon in die Hand nehmen. Doch allein bist Du nicht, denn das kostenlose Tageshoroskop für den 5. April weist Dir den Weg. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.4.2026 Daher berichtet TAG24 jeden Tag, was die Himmelskörper zu Liebe, Geld und Körper zu sagen haben.

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Lasse die Vergangenheit ruhen, blicke mutig in die Zukunft und profitiere auch von diesen Horoskopen für Dein und alle anderen Sternzeichen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Die schlauen Sprüche Deiner Kollegen locken Dich nicht mehr aus der Reserve. Es gibt keinen Grund, etwas zu überstürzen, bleibe gelassen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Sieh Deinen Partner positiv, dann kannst Du seine Fehler akzeptieren. Die Gedanken an Erfolg und den damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg lassen Dich nicht ruhen. Überstürze auf keinen Fall etwas.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Suche Dir Deinen eigenen Weg. Vielleicht ist es nicht gerade der Weg, den Du ins Auge gefasst hast. Setze alles auf eine Karte. Du weißt jetzt genau, welches Berufsziel Du ansteuerst!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Du entwickelst mehr Selbstbewusstsein, Power und Kraft als je zuvor.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften. Rechne nicht mit der großen inneren Erfüllung, das dauert noch.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es besteht die Gefahr, die sachliche Bodenhaftung zu verlieren. Wenn Du geschäftlich nicht klarkommst, solltest Du die Schuld nicht im Außen suchen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ein süßes Geständnis erhöht Deinen Herzschlag. Wenn Du viel vorhast, wird es Dir schwerfallen, alles zeitgerecht zu erledigen. Bleibe gelassen und entspannt.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können. Du hast noch einiges zu erledigen und findest einfach keine Ruhe. Bei all Deinen Überlegungen und Ausgaben solltest Du Dich finanziell zurückhalten.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du solltest einen Freund zur nüchternen Denkweise ermahnen. Dein Schatz ist unzufrieden mit Dir, weil Du kaum Zeit hast. Plane endlich mal wieder ein romantisches Abendessen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Hör endlich auf, jede Kleinigkeit auf die Goldwaage zu legen. Du kannst nicht alles haben, was Du Dir wünschst. Manchmal musst auch Du auf etwas verzichten. Mach andere nicht dafür verantwortlich.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Manchmal bist Du Dir nicht sicher, ob Du der ganzen Verantwortung gewachsen bist. Hör auf Deine innere Stimme, die Dir Deine Unabhängigkeit zeigt und Deine Neigungen als einen wichtigen Teil Deiner Persönlichkeit erkennt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März