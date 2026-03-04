Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.3.2026

Horoskop heute, Mittwoch 4.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was hat das Schicksal mit Dir vor? Und was solltest Du selbst aktiv tun, um die Dir gebotenen Chancen bestmöglich zu nutzen? Antworten darauf findest Du im kostenlosen Horoskop von heute, dem 4. März.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 4.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 4.3.2026. © 123RF/varka Jedem der zwölf Sternzeichen werden in der Astrologie unterschiedliche Elemente und Wesenszüge zugeordnet: Löwe, Widder und Schütze verhalten sich im Alltag, in Beziehungen oder bei finanziellen Entscheidungen demnach komplett anders als Zwillinge, Wassermann und Waage. Auch die Aszendenten Krebs, Skorpion, Fische, Stier, Steinbock und Jungfrau trumpfen mit ganz eigenen Charaktereigenschaften auf und sind dafür bekannt, Probleme und Herausforderungen auf sehr unterschiedliche Weisen anzugehen. Ob es um die Gesundheit, Liebe oder den Beruf geht - was das Universum mit jedem Einzelnen von ihnen vorhat, kann wohl keiner ganz genau vorhersagen. Doch die Sterne, Planetenbewegungen und Mondenergien lassen laut der Astrologie einige Rückschlüsse zu. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.2.2026 Erfahre hier, welche Botschaft das kostenlose Tageshoroskop für Montag, den 4. März, für Dich bereithält.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Du willst noch mehr Astro-News zu Deinem Sternzeichen lesen? Dann findest Du gewiss, was Du suchst, in diesen Horoskopen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du spürst sehr stark die unterschwelligen Vorgänge und Tendenzen in deinem Umfeld. Das ist sehr von Vorteil für Planungen und Entwicklungen. Fakt ist, dass man für eine harmonische Beziehung auch etwas tun muss.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du überwindest spielerisch alle Schwierigkeiten dank Deiner Zivilcourage. Versuche, Deinem Lieblingsmenschen zu vermitteln, was in Dir vorgeht. Wenn er nichts darüber weiß, macht er sich viele falsche Vorstellungen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn Du Dich falsch verstanden fühlst, solltest Du Dich nicht einfach zurückziehen. Du nimmst jemanden für Dich ein. Das bringt auf jeden Fall Vorteile. Dadurch wirst Du zu neuen Ideen und Taten inspiriert.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jemand verzaubert Dich, Deine Gedanken kreisen nur um das nächste Wiedersehen. Die Familie freut sich auf Dein Kommen!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Im Moment ist Dein unkollegiales Verhalten einfach nicht akzeptabel. Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Sparneigung sollte nicht stagnieren, noch ist alles möglich. Ungeahnte Kräfte stacheln zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt so alles bietet.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden. Du musst Dir nicht die ganze Arbeit auflasten, bitte um Hilfe!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Wichtiges und Dringendes solltest Du besser selbst in die Hand nehmen. Dein Kontostand ist stark gesunken, behalte ihn besser im Blick.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du bist sehr empfänglich für die Stimmungen Deines Partners. Du bist enorm aktiv und vital. Gönne Dir trotzdem unbedingt auch mal eine Verschnaufpause, ehe Du wieder so richtig voll durchstartest.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Geschickt entlockst Du anderen Geheimnisse und nutzt das zu Deinem Vorteil. Dein körperliches Befinden ist entspannt und gelöster als sonst. Du besitzt ein offenes Herz und teilst mit Deinem Partner Freud und Leid.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Lege doch etwas mehr Taktgefühl und Einfühlungsvermögen an den Tag. Etwas versucht, Dich innerhalb Deiner Grenzen zu halten. Vielleicht erkennst Du dadurch, dass das, was Du willst, einfach nicht machbar ist.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März